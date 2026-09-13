Riboque sobe à liderança com vitória sobre Agrosport

O Vitória do Riboque consolidou a sua posição no topo da tabela do campeonato de futebol em São Tomé. Impôs uma vitória por 3-2 sobre o Agrosport de Monte Café, em partida realizada este domingo.

O jogo começou de forma fulminante: logo aos dois minutos, Ismael abriu o marcador para o Agrosport de Monte Café, deixando o guarda-redes Edmilson, do Riboque, sem reação.

A resposta da equipa da casa surgiu ainda na primeira parte. Brader aproveitou uma falha defensiva do adversário e restabeleceu a igualdade.

Na segunda metade, o Vitória do Riboque passou para a frente. Num canto batido por Jorge, Nandinho apareceu de cabeça e fez o 2-1.

Pouco depois, Moisés aproveitou uma saída em falso do guarda-redes Roger e encostou para o 3-1.

O Agrosport ainda beneficiou de uma grande penalidade, mas Samuel desperdiçou ao rematar por cima. Minutos depois, Rony, recém-lançado em campo, fez o 3-2.

Já perto do apito final, Edmilson evitou o empate ao travar um remate com selo de golo de Tarike.

Com esta vitória, o Vitória do Riboque assume a liderança da tabela com 38 pontos. O Agrosport de Monte Café, por sua vez, mantém-se com 21 pontos e enfrenta agora a luta pela manutenção no principal escalão do futebol nacional.

O técnico da equipa das terras altas não escondeu a frustração, apontando as sucessivas falhas dos seus jogadores como determinantes para o desfecho da partida.

José Bouças