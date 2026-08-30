Receio de retaliação: Juba foge jogo com Riboque

No relvado, o Vitória do Riboque prolongou o aquecimento. A equipa de arbitragem estava completa, a segurança reforçada — mas o Juba de Diogo Simão não apareceu.

“Cumprimos o horário estabelecido pela federação e, não tendo surgido a outra equipa, só tenho que agradecer aos presentes”, declarou Gastão Ferreira, delegado ao jogo.

A decisão da Juba estará ligada aos incidentes da época passada, quando o encontro em Diogo Simão terminou em confrontos físicos. O receio de eventuais represálias terá levado a formação a não se deslocar ao campo do Riboque.

Orlando Pontes, presidente do Vitória do Riboque, recordou que “a comissão de disciplina penalizou o Juba com seis jogos de suspensão em casa, alguns jogadores foram castigados e, para o Riboque, isso está ultrapassado. Quando tivermos que jogar em Diogo Simão, nós iremos”.

É a primeira falta de comparência registada nesta temporada do principal campeonato santomense. “É algo que, de qualquer forma, tira brilho à própria competição”, sublinhou o comentador desportivo Edmilson Numbe.

O treinador do Riboque, Jocy Pontes, lamentou o desfecho: “É um sentimento de tristeza porque o Juba não compareceu ao jogo que preparamos bem ao longo da semana.”

O Riboque deverá receber os três pontos, enquanto o Juba poderá enfrentar sanções adicionais. “Obviamente a atribuição da derrota e uma multa aplicada à equipa por não comparecer”, acrescentou Edmilson Numbe.

Na classificação, as duas equipas estão separadas por cinco pontos: o Riboque é terceiro, com 29, e o Juba quarto, com 24. Um dos jogos mais aguardados da 16ª jornada acabou por não se realizar.

José Bouças