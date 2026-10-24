Criação de Búzio D’obô “Ex situ”

O búzio-d’obô (Archachatina bicarinata) é um caracol gigante terrestre que habita as florestas de São Tomé e do Príncipe. É uma espécie endémica do país, ou seja, não ocorre naturalmente em nenhum outro lugar do mundo. Classificado como ameaçado na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o búzio-d’obô tem sido alvo de ações de conservação ao longo dos anos.

Perante a ausência de um aumento da população e a escassez de informação sobre a espécie, a Fundação Príncipe (FP) e o Parque Natural do Príncipe, com apoio da HBD e outros parceiros nacionais e internacionais, iniciaram esta semana, uma experiência de conservação ex situ, isto é, fora do seu habitat natural, em condições controladas.

Para esta experiência, o Parque Natural do Príncipe autorizou a recolha de 12 búzios-d’obô, que serão monitorados em cativeiro, em duas caixas localizadas em Barracão e Porto Real. O objetivo é compreender melhor a sua sobrevivência, alimentação, crescimento, possíveis doenças e reprodução, incluindo a época de postura e o número de ovos por postura.

Caso a experiência seja bem-sucedida, prevê-se que os búzios nascidos em cativeiro sejam introduzidos no Parque Natural do Príncipe, contribuindo para reforçar a população desta espécie única.

O búzio-d’obô é um tesouro vivo da nossa floresta e é responsabilidade de todos nós o proteger.

Carla Matias