Trindade FC junta-se ao Inter de Bombom na final da Taça

Está encontrado o segundo finalista da Taça de São Tomé e Príncipe em futebol, na região de São Tomé. O Trindade Futebol Clube carimbou o apuramento ao vencer o Desportivo de Guadalupe, formação do segundo escalão, por 2-0, na meia-final disputada este fim de semana no Estádio Nacional 12 de Julho.

Num encontro equilibrado, o marcador foi inaugurado aos 13 minutos da primeira parte pelo avançado Peter Ube, que colocou o Trindade em vantagem antes do intervalo.

Na segunda metade, o mesmo jogador voltou a marcar, completando o bis e fixando o resultado final em 2-0, garantindo assim a qualificação da sua equipa para a final da competição ao nível da ilha de São Tomé.

Na decisão do título, o Trindade FC terá pela frente o Inter de Bombom, que na outra meia-final afastou o Caixão Grande ao vencer por 1-0.

Na Região Autónoma do Príncipe, as equipas do 1.º de Maio e dos Operários já asseguraram presença na final regional.

O vencedor da final de São Tomé disputará posteriormente a finalíssima nacional diante do vencedor da final do Príncipe.

Recorde-se que os Operários são os atuais detentores do troféu.

José Bouças