Sport dos Operários e Benfica conquista a Taça e assina nova dobradinha histórica

O Sport Operários e Benfica, representante da Ilha do Príncipe, sagrou-se vencedor da Taça de São Tomé e Príncipe ao derrotar de forma expressiva o Inter de Bombom por 5-1. Com a vitória a equipa regional, consolidou a sua segunda dobradinha na história do futebol nacional, após a conquista do campeonato há duas semanas.

Num jogo dominado pelos Operários, o marcador foi inaugurado muito cedo por Gastão, num lance em que o guarda-redes Hernane não conseguiu intervir com eficácia.

Pouco depois, Artur, o suspeito de costume, ampliou para 2-0, novamente beneficiando novamente da falha defensiva adversária.

O terceiro golo surgiu no início da segunda parte, fruto de uma transição rápida após erro ofensivo do Inter, culminando num cabeceamento certeiro de Artur.

Lenine, oportuno na área, fez o quarto golo, aproveitando mais uma desatenção da defesa de Bombom.

Dany, envergando o número 20, protagonizou uma jogada individual de destaque e selou a goleada com o quinto tento.

O Inter de Bombom conseguiu reduzir já nos instantes finais, através de Remy, garantindo o golo de honra.

Com o apito final, a festa tomou conta do Estádio Nacional 12 de Julho, celebrando uma época memorável para os Operários, que somam agora três troféus: Supertaça, Campeonato e Taça Nacional.

Para além da Taça entregue pelo Presidente da República os Operários receberam da federação santomense de Futebol um cheque no valor de 125 mil dobras, cerca de cinco mil euros.

José Bouças