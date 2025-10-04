Final da Taça marcada por manifestações e tensão no futebol são-tomense

A final da Taça de São Tomé e Príncipe, realizada no Estádio Nacional 12 de Julho, foi palco de manifestações por parte de um grupo de adeptos, que se posicionou na bancada descoberta exibindo cartazes e expressando, de forma ruidosa, o seu descontentamento quanto à continuidade de Domingos Monteiro na presidência da Federação Santomense de Futebol.

Na tribuna de honra, Nino Monteiro, presente no evento, afirmou não ter presenciado os protestos:

“Eu não vi. A verdade é que estamos em democracia, respeitamos e vamos continuar a trabalhar.”

O episódio ocorre num momento de crescente exposição pública do nome do presidente da Federação, cuja atuação tem sido amplamente debatida nas redes sociais. De acordo com informações que circulam nos meios digitais, Domingos Monteiro teria alegadamente promovido uma assembleia eletiva no clube de Praia Cruz, culminando no afastamento do então presidente da equipa, após este anunciar a sua intenção de concorrer à liderança da Federação no próximo ano.

Questionado sobre o alegado envolvimento da Federação, Nino Monteiro refutou qualquer interferência institucional:

“A Federação não tem nenhuma ligação com as assembleias dos clubes. Não tivemos qualquer interferência. São falácias que, a meu ver, não merecem grandes comentários.”

A assembleia eletiva da Federação Santomense de Futebol está agendada para o próximo ano e, ao que tudo indica, deverá mobilizar atenções e suscitar debates significativos no seio da comunidade desportiva nacional.

José Bouças