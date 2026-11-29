O Trindade Futebol Clube levantou a Taça de São Tomé e Príncipe ao vencer o Primeiro de Maio do Príncipe por 1-0 na grande final. O herói da partida foi o lateral Di Maria, autor do golo que decidiu o encontro.

A festa fez-se dentro e fora das quatro linhas após o apito final. O Trindade Futebol Clube conquistou a Taça de São Tomé e Príncipe em futebol, desencadeando momentos de euforia entre jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos presentes no Estádio Nacional 12 de Julho.

Numa primeira parte sem golos, foi a formação de Mé-Zóchi a mostrar-se mais perigosa.

A oportunidade mais flagrante surgiu dos pés de Petter que, com um pontapé de bicicleta, levou a bola a embater no poste da baliza defendida por Safú.

No segundo tempo, a pressão do Trindade intensificou-se. Quando tudo apontava para o prolongamento, a um minuto do final do tempo regulamentar, surgiu o momento decisivo da partida. Na sequência de um livre cobrado pelo lado direito, o esquerdino Di Maria encheu-se de fé e apontou o único golo do encontro.

Uma semana depois de conquistar o Campeonato Nacional, o Primeiro de Maio do Príncipe viu escapar a Taça de São Tomé e Príncipe, falhando assim a possibilidade de alcançar a dobradinha.

Além do troféu entregue pelo primeiro-ministro, o Trindade Futebol Clube recebeu da Federação Santomense de Futebol um prémio de 125 mil dobras.

Com a realização da final da Taça de São Tomé e Príncipe encerra-se oficialmente a época desportiva de 2026 no arquipélago.

José Bouças