PNUD – Contratação de um Consultor para concepção, de um sistema informático para o Tribunal de Contas.

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito do Programa para a “Consolidação da Governação Económica e Sistemas de Gestão das Finanças Públicas nos PALOP e Timor-Leste (Pro PALOP-TL ISC (FASE II))” pretende contratar um Consultor Nacional para concepção, desenho e desenvolvimento de um sistema informático para o Tribunal de Contas.

As propostas devem ser submetidas até o dia 1 de agosto de 2022 (GMT) via e-mail: bidsSTP@undp.org .

As propostas submetidas devem estar limitadas a um máximo de 10 MB, e devem estar livres de qualquer forma de vírus ou de conteúdo corrompido, sob pena de serem rejeitadas.

Para mais detalhes consulte o documento seguinte :