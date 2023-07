No quadro do projecto melhoria da conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos solos e dos recursos naturais, o PNUD anuncia a prorrogação do prazo para apresentação de candidaturas para contratação de um gabinete ou empresa jurídica para actualização do regime jurídico, Leide Basers do Ambiente, e do Regulamento sobre o processo de Avaliação do Impacto Ambiental de São Tomé e Príncipe.

Para ter todos os detalhes consulte o documento seguinte :