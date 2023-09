Delinquente que usa cadeira de rodas continua a monte está armado e é perigoso

O suspeito de agressão e sequestro de uma cidadã portuguesa, continua a monte. De nome Pajó é considerado pelas autoridades como bastante perigoso, e está armado.

Condenado com pena máxima de 25 anos de prisão, por causa de vários crimes já praticados, o suspeito foi posto em liberdade pelo juiz do supremo tribunal de justiça por alegada deficiência física.

Segundo a polícia o cidadão Pajó usa uma cadeira de rodas durante o dia, mas a noite pula cercas e assalta quase tudo.

Pula tanto que desde o sequestro de uma cidadã portuguesa na última sexta-feira, está a monte e sem dar hipóteses à Polícia Judiciária.

A Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos Ilza Amado Vaz reconhece que o homem que está a monte tem um longo cadastro de prática de crime.

«Penso que neste momento deve-se averiguar em que base foi feito o relatório. Em que base o juiz autorizou a saída de um recluso em que aquilo que consta nos processos e no registo criminal e nos registos dos serviços prisionais, ele tem 25 anos de prisão e se não fosse a pena máxima aplicada em São Tomé e Príncipe ser de 25 anos, ele estaria a cumprir 50 anos de prisão», revelou Ilza Amado Vaz.

Na polícia judiciária o Téla Nón constatou que os agentes estão envolvidos numa operação para capturar o suspeito do crime contra a cidadão portuguesa. Mas até agora sem sucesso.

De visita aos serviços prisionais e de reinserção social a ministra da justiça e dos direitos humanos contestou o relatório médico elaborado ao que tudo indica com o conhecimento da Ordem dos Médicos e do ministério da saúde, que considerou Pajó como deficiente físico. Contestou também a decisão tomada pelo juiz do Supremo Tribunal de Justiça, que em função do relatório médico mandou soltar no mês de Março de 2023 o recluso multireincidente.

«Trata-se de um recluso que os serviços de investigação criminal conhecem bem, que os serviços prisionais conhecem bem e que os tribunais conhecem bem. O juiz decidiu libertar na base de um relatório que diz que o recluso tem problemas de mobilidade. E agora estamos a colocar todo o sistema policial a correr atrás de alguém que ontem não podia correr», frisou a ministra da justiça.

Ilza Amado Vaz, acrescentou que a ordem dos médicos exite e conhece as regras, o ministério da saúde « pode averiguar o caso, e a nível judicial também pode-se averiguar se a lei foi respeitada», concluiu.

A Polícia Judiciária promete não descansar até prender Pajó. Um cidadão multi reincidente na prática de assaltos a mão armada e violação de mulheres, mas que nos últimos meses foi dado como deficiente que usa cadeira de rodas.

Abel Veiga