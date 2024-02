“Os nossos corpos também são pátria” – Tema da exposição fotográfica no CCP

O Centro Cultural Português tem a honra de convidar V. Exa. para a inauguração da exposição de fotografia, do artista visual Dário Pequeno Paraíso, “Os nossos corpos também são pátria”.

Através de uma instalação artística, composta por fotografias a preto e branco de São Tomé e Príncipe, o fotógrafo transporta-nos para “um outro lado da identidade colonial”. O que somos? O que fazemos? Para onde vamos? Quem queremos ser?

O corpo, a alma e os seres conscientes de uma postura pós-colonial, que não se limitando às barreiras do antes, desperta-se em novas e desafiantes inquietações. Entre as roças, a densidade da floresta e os cheiros da maresia, os sons do Tchiloli e do Bulauê, as culturas do cacau e do café, num leve-leve constantemente despertado pela vontade de partir, quem são estes corpos, que também são pátria, em São Tomé e Príncipe?