Pontes para a juventude: construir laços em todo o Pacífico

A imensidão do Pacífico não pode sufocar o impulso daqueles que anseiam por se encontrar. Um diálogo amigável transfronteiriço, impulsionado pela energia dos jovens, já começou a crescer. Em Novembro de 2023, durante a sua visita aos EUA, o presidente chinês Xi Jinping lançou uma iniciativa histórica: acolher 50.000 jovens americanos na China dentro de cinco anos, através de programas de intercâmbio e de estudos. No início de 2026, mais de 40.000 deles já cruzaram o oceano, descobrindo com os seus próprios olhos este país onde coexistem tradição milenar e modernidade ousada. Este número impressionante revela a abertura inabalável da China, a sua confiança inabalável na juventude e a sua vontade concreta de dissipar preconceitos e aprofundar, graças aos intercâmbios culturais, a compreensão mútua entre os povos.

A Iniciativa “5 anos, 50.000 jovens” surgiu num contexto marcado por profundas mudanças na ordem internacional. Diante de um ambiente externo complexo e em constante mudança, a China optou por fazer dos intercâmbios entre os jovens uma alavanca para construir ativamente pontes de diálogo. Este passo ilustra a sua determinação inabalável em promover a construção de uma comunidade de futuro partilhado para a humanidade. Para concretizar esta visão, a China criou o programa Juventude de Excelência (YES China). Através de acampamentos de verão, intercâmbios entre universidades, estadias curtas e outros formatos variados, os jovens americanos podem descobrir a China de maneira global, imersiva e autêntica.

Paralelamente, a China prossegue com determinação a sua abertura externa de alto nível. Implementou políticas de isenção de visto para os viajantes em trânsito, simplificou os procedimentos de pedido de visto e introduziu medidas práticas, como a declaração electrónica dos cartões de entrada, facilitando assim o acesso ao país por parte dos cidadãos estrangeiros. Estas políticas enviam uma mensagem forte à comunidade internacional: a abertura da China não é uma medida pontual, mas sim uma estratégia duradoura. A porta da China não se fechará; ela se abrirá cada vez mais.

“A esperança e o alicerce das relações sino-americanas estão nas pessoas, e seu futuro está na juventude.” Esta declaração do presidente Xi Jinping sublinha, com razão, a importância crucial e o alcance duradouro dos intercâmbios de jovens para o futuro das relações entre a China e os EUA.

A juventude encarna o futuro das nações, herdeira das civilizações e força de inovação. Quando os jovens americanos andam pelos campi chineses, caminham pelas cidades vibrantes ou exploram o campo, descobrem muito mais do que tesouros culturais milenares: uma China onde a tradição e a modernidade se entrelaçam, onde o progresso e a tolerância se encontram. Estes encontros autênticos permitem-lhes libertar-se dos filtros mediáticos e dos discursos políticos, para descobrirem por si mesmos o calor humano e a benevolência do povo chinês, o equilíbrio e a estabilidade da sua sociedade, bem como os progressos tecnológicos e científicos que transformam o país a um ritmo excepcional.

Os preconceitos surgem muitas vezes da ignorância, e os mal-entendidos do afastamento. Muitas opiniões negativas nas relações sino-americanas derivam de uma falta de contato direto entre os povos, gerando assim assimetrias de informação e vieses de percepção. No entanto, os intercâmbios culturais são a chave para superar estes obstáculos. A iniciativa “5 anos, 50.000 jovens” visa precisamente criar laços humanos através da imersão cultural. Este tipo de aprendizagem mútua, baseada em experiências concretas, continua a ser o meio mais eficaz para dissipar os preconceitos.

Estes 40.000 jovens representam apenas os primeiros passos de um movimento muito mais vasto. À medida que um número crescente de adolescentes norte-americanos visita a China, o comércio bilateral se intensifica e a China continua a abrir as suas portas para o mundo, os laços de amizade entre os dois países do Pacífico irão continuar a crescer. O futuro das relações sino-americanas não reside nem no confronto, nem na desconfiança, mas nos encontros entre os povos, no diálogo dos jovens e no enriquecimento mútuo das civilizações.

Xu Li – CGTN