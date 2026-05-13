UNICEF – Prorrogação do prazo para a apresentação de candidaturas ao concurso público para contratação de empresa para a instalação de equipamentos da cadeia de frio do programa Alargado de Vacinação

O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em São Tomé e Príncipe, no âmbito do programa alargado de vacinação (PAV), vem pela presente informar que foi prorrogado o prazo para a apresentação de candidaturas ao concurso público para contratação de empresa para a instalação de equipamentos da cadeia de frio do programa Alargado de Vacinação do Ministério da Saúde.

As propostas técnicas e financeiras devem ser submetidas em separados para o email anmoreira@unicef.org , até o dia 19 de Maio de 2026. Com a menção _ Instalação Cadeia de frio.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o Termos de Referência em anexo.

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida por email antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para a avaliação. As propostas devem estar assinadas e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.