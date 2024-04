“Capitães de Areia” hoje no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, a ser realizada no dia 5 de abril (sexta-feira), às 18h.

A sessão será realizada no âmbito da celebração do Mês do Livro com a exibição do filme “Capitães de Areia”, de Guy Gonçalves e Cecília Amado. O filme é baseado na obra de Jorge Amado e tem como tema principal a vida de meninos de rua que viviam em um trapiche na cidade de Salvador.

Sinopse: Pedro Bala (Jean Luís Amorim), Professor (Robério Lima), Gato (Paulo Abade), Sem Pernas (Israel Gouvêa) e Boa Vida (Jordan Mateus) são adolescentes abandonados por suas famílias, que crescem nas ruas de Salvador e vivem em comunidade no Trapiche junto com outros jovens de idade semelhante.

Eles praticam uma série de assaltos, o que faz com que sejam constantemente perseguidos pela polícia. Um dia Professor conhece Dora (Ana Graciela) e seu irmão Zé Fuinha (Felipe Duarte), que também vivem nas ruas. Ele os leva até o Trapiche, o que desencadeia a excitação dos demais garotos, que não estão acostumados à presença de uma mulher no local. Pedro consegue acalmar a situação e permite que Dora e o irmão fiquem por algum tempo. Só que, aos poucos, nasce o afeto entre o líder dos Capitães da Areia e a jovem que acabou de integrar o bando.

A entrada é gratuita!