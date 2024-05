Palestra

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a palestra “Nacionalização das Roças e Reforma Agrária em São Tomé e Príncipe”, a ser realizada no dia 16 de maio (quinta-feira), às 16h, no auditório do instituto.

A palestra será proferida pelo pesquisador Gerhard Seibert e contará com a moderação de Lauro Cardoso.