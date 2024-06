Filme “Deus é brasileiro” no Instituto Guimarães Rosa

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidá-lo(a) para a próxima exibição do Cine Brasil, marcada para o dia 14 de junho (sexta-feira) às 18h.

Nesta sessão, será apresentado o filme “Deus é brasileiro”, uma produção brasileira de 2003 dirigida por Carlos Diegues e estrelada por Antonio Fagundes e Wagner Moura.

Venha participar! A entrada é gratuita!

Sinopse:

Em Deus é Brasileiro, cansado de tantos erros cometidos pela humanidade, Deus (Antônio Fagundes) resolve tirar umas férias dela, decidindo ir descansar em alguma estrela distante. Para tanto precisa encontrar um substituto para ficar em seu lugar enquanto estiver fora. Deus resolve então procurá-lo no Brasil, país tão religioso que ainda não tem um santo seu reconhecido oficialmente. Seu guia em sua busca é Taoca (Wagner Moura), um esperto pescador que vê em seu encontro com Deus sua grande chance de se livrar dos problemas pessoais. Juntos eles rodarão o Brasil em busca do substituto ideal.