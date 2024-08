“Heleno” esta sexta-feira na sessão do Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, agendada para o dia 23 de agosto (sexta-feira), às 18h.

Nesta sessão será exibida a produção brasileira “Heleno”, de 2012, do gênero drama biográfico, dirigido por José Henrique Fonseca, com roteiro de Felipe Bragança, Fernando Castets. O filme é baseado no livro “Nunca Houve um Homem como Heleno”, de Marcos Eduardo Neves, inspirado na vida e carreira do futebolista Heleno de Freitas, ídolo do Botafogo na década de 1940.

Produzido e protagonizado por Rodrigo Santoro, o filme estreou no Festival de Toronto em 2011.

Venha assistir, a entrada é gratuita!