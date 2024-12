“Que bom te ver viva” esta sexta-feira no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, a ser realizada no dia 13 de dezembro (sexta-feira), às 18h. Na sessão será exibido “Que bom te ver viva”, filme dramático em formato de documentário brasileiro de 1989. Dirigido pela cineasta Lúcia Murat, o filme é protagonizado por Irene Ravache em uma personagem anônima e retrata a situação da tortura vivida durante a Ditadura militar no Brasil.

Murat, que foi torturada no período da ditadura militar, narra a vida de algumas mulheres brasileiras que pegaram em armas contra o regime. Há uma série de depoimentos de guerrilheiras e cenas do cotidiano dessas mulheres que recuperaram, cada uma à sua própria maneira, os vários sentidos de viver. São sete depoimentos gravados e um oitavo de uma vítima anônima que não quis se identificar.

“Que bom te ver viva” integrou a programação de filmes do Projeto Democratizando, realizado em 2013, alusiva ao Dia dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, organizado pela Mostra Cinema e Direitos Humanos.

Venha assistir! A entrada é gratuita!