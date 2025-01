“Gêmeas”esta sexta feira no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidá-lo(a) para as sessões do Cine Brasil, uma oportunidade imperdível para mergulhar no universo do cinema brasileiro. Dando continuidade à programação especial dedicada à atriz Fernanda Torres, nossa próxima exibição será do filme “Gêmeas”, dirigido por Andrucha Waddington. Este suspense de 1999, baseado na obra de Nelson Rodrigues, conta com a participação de Fernanda Torres, Evandro Mesquita, Francisco Cuoco, Fernanda Montenegro e Matheus Nachtergaele.

Sinopse do Filme

Ambientada no início da década de 80, a história se passa em um bairro de classe-média no Rio de Janeiro. As irmãs gêmeas idênticas Iara e Marilena (ambas interpretadas por Fernanda Torres) vivem pregando peças nos homens, fazendo-se passar uma pela outra, para desespero de seu pai, Dr. Jorge (Francisco Cuoco). Marilena é bióloga, enquanto Iara, como sua mãe (Fernanda Montenegro), é costureira. Quando Marilena conhece Osmar (Evandro Mesquita), dono de uma autoescola, se apaixona à primeira vista, mas Iara também se encanta por ele e decide seduzir o namorado da irmã sem que nenhum deles saiba. O que se segue é uma intensa rivalidade entre as irmãs, em busca do amor de Osmar, que levará a um desfecho surpreendente.Datas e Horários

Data: 24 de janeiro, às 18h

Local: Instituto Guimarães Rosa São ToméAcesso Gratuito

O Cine Brasil oferece entrada gratuita para todas as exibições. Traga seus amigos e familiares para uma experiência única de cinema! Não se esqueça de verificar a classificação indicativa do filme .

Informações

Evento: Cine Brasil – Edição Especial Fernanda Torres

Filme: “Gêmeas”

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data e Horário: 24 de janeiro, às 18h