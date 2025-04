Curtas-metragens de cinema português no CCP

O Centro Cultural Português, em parceria com o Arte Institute, convidam V. Exa. para assistir à sessão de curtas-metragens de cinema português “New York Portuguese Fest Film – Edição 2024”, a ter lugar no próximo dia 9 de abril, pelas 18h00, no Auditório do Centro Cultural Português.

PROGRAMA

“A Espuma e o Leão”, de Cláudio Jordão (2022)

“As Mulheres Magníficas”, de Mia Tomé (2023)

“O Abafador”, de Silvana Torricella (2023)

“Filhas da Pátria”, de Catarina Almeida (2023)

“Dead End 2023”, de Lara Marjo, Helena Duarte e Júlia Leite (2023)

“Primeiros Tempos de Coney Island”, de Joana Botelho (2023)

“Carta ao Pai”, de Rafael Ferreira (2023)

“A minha casa tem muitas janelas”, de Leonor Faria Henriques (2023)

“Polifonia”, de Beatriz Francisco (2024)