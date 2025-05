Mostra de Cinema em Língua Portuguesa esta Sexta-Feira

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida você para mais uma edição da Mostra de Cinema em Língua Portuguesa — uma celebração das narrativas que conectam os países lusófonos por meio da arte cinematográfica.

Nesta sexta-feira, 16 de maio, às 18h, serão exibidos dois filmes de Angola e Cabo Verde que exploram temas como tradição, amor e autoconhecimento, com sensibilidade e autenticidade:

MOSTRA DE CINEMA EM LÍNGUA PORTUGUESA – SEXTA, 16 DE MAIO!

ALAMBAMENTO

15 min | Drama/Romance

Angola

Direção: Mário Bastos “Fradique”

Em um bairro de Luanda, um jovem casal enfrenta os desafios impostos pela tradição e pela vida urbana. No dia do “alambamento” — cerimônia do dote que sela a união entre famílias — Matias se vê diante de um obstáculo inesperado que pode comprometer seu futuro. Uma história de amor, resistência e esperança nas ruas intensas da Ilha de Luanda.

PIRINHA

53 min | Ficção

Cabo Verde

Direção: Natasha Craveiro

Inspirado em um doce tradicional cabo-verdiano, Pirinha acompanha a jornada de uma jovem em busca de cura e reconciliação com seu passado. Entre memórias da infância ao lado da avó — guardiã de saberes da medicina tradicional — e encontros com criaturas do folclore local, ela descobre que os verdadeiros monstros podem habitar os próprios seres humanos. Uma narrativa profundamente simbólica sobre dor, herança e superação, que ressoa com muitas mulheres, mas também acende a esperança de transformação.

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Horário: 18h

Entrada gratuita

Venha viver o cinema da lusofonia connosco! Cada sessão é um convite ao encontro com diferentes vozes, culturas e emoções.