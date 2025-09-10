Mén Non celebra o dia das mulheres de STP na UCCLA

A Associação Mén Non tem a honra de organizar, no próximo dia 19 de setembro, a celebração do Dia da Mulher São-Tomense e o 15.º aniversário da Associação, a realizar-se na UCCLA – Lisboa, pelas 17h30.

Trata-se de um evento de grande relevância cultural e social, sob o tema “O Papel da Mulher na Educação do Indivíduo na Sociedade”, que contará com a presença da conceituada académica são-tomense, Professora Inocência Mata, entre outras oradoras de mérito, Lurdes Matos, Carmem Vilas, Maria Montroy e Solange Salvaterra.

Sublinha-se a apresentação da “Ode às Mulheres de São Tomé e Príncipe”, interpretada por Alda Barros e Goretti Pina, duas vozes emblemáticas da comunidade são-tomense em Portugal.

A programação inclui ainda música de Tonecas Prazeres, desfile de moda e espaço de debate, reforçando a centralidade da mulher como motor de transformação social e cultural.