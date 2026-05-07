UNICEF – Contratação de uma instituição de ensino superior/universidade para o desenvolvimento de Dashboards para a supervisão educativa nacional

O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em São Tomé e Príncipe, vem pela presente informar que esta aberto o concurso público para Contratação de uma instituição de ensino superior/universidade para o desenvolvimento de Dashboards para a supervisão educativa Nacional de São Tomé e Príncipe.

As propostas técnicas e financeiras devem ser submetidas em separados para o email anmoreira@unicef.org , até o dia 14 de Maio de 2026. Com a menção _ Dashboard for monitoring.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o Termos de Referência em anexo.

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida por email antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para a avaliação. As propostas devem estar assinadas e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.