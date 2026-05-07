Economia BGFI é o primeiro banco em STP a obter a certificação internacional segundo a norma ISO 9001:2025 – Sistema de Gestão de Qualidade By Téla Nón Posted on 7 de Maio de 2026 Comunicado – Certificado BGFIBankDescarregar Related Items:destaque, Finanças Recommended for you Reformas estruturais e investimento em infraestruturas marcam a Agenda Nacional de Transformação Professores novos exigiram pagamento de salário e o governo respondeu que a folha está feita FMI dá nota positiva ao desempenho macroeconómico de STP FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ