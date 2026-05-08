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Agência Nacional de Petróleo – Solicitação para submissão de propostas para os blocos de petróleo números 7, 8 e9

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ANÚNCIO Nº-1 – 2026 – Leilão Blocos 7-8-9 ZEE – Vers PortDescarregar
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