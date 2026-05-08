Infraestruturas verdes em 14 escolas e 8 centros de saúde projectam saúde e educação de qualidade

14 escolas e 8 centros de saúde beneficiam do projecto integrado de infraestruturas verdes. O projecto formou técnicos de saúde e da educação, instalou painéis solares, e outros equipamentos, e resolveu o problema de fornecimento de água nas 14 escolas e nos 8 centros de saúde.

É um projecto que realmente funciona. Vimos que tem uma componente de higiene, abastecimento de água, tratamento de resíduos, a formação do pessoal, etc», afirmou o primeiro-ministro.

Américo Ramos que visitou o centro de Saúde do distrito de Lembá, localizado na cidade de Neves, também foi conhecer a infra-estrutura verde instalada na escola da Ribeira Funda, assim como no centro de saúde da cidade de Guadalupe, capital do distrito de Lobata e na escola da cidade.

«É um projecto que temos de replicar em vários outros pontos do país, porque permite melhorar a qualidade de serviço. As cozinhas estão equipadas com panelas eléctricas», assegurou o Chefe do Governo.

Infraestruturas verdes promovem a educação de qualidade e melhoram o sistema de saúde.

«Os paneis solares instalados têm capacidade de armazenamento de energia para 6 horas. Essa é uma mudança radical de forma de trabalhar para os técnicos, para os professores, e para as crianças também», acrescentou Américo Ramos.

No quadro da responsabilidade social inscrita no contrato de partilha de produção num dos blocos de petróleo da Zona Económica Exclusiva do país, a companhia Shell concedeu um financiamento de cerca de 2 milhões e 500 mil euros. O Banco Mundial completou o montante total com cerca de 500 mil euros.

O projecto piloto de infraestruturas investiu cerca de 3 milhões de euros, para dar sustentabilidade às escolas e centros de saúde que beneficiam do donativo.

O sistema das Nações Unidas executou o projecto, que segundo o primeiro-ministro Américo Ramos deve ser replicado no país inteiro, porque são várias as vantagens.

«Todos esses passos fazem parte da chamada transição energética. Diminuiu a necessidade de produção de energia através dos geradores e dos combustíveis fósseis», sublinhou.

O sucesso do projecto de Infraestruturas verdes nas escolas e centros de saúde obriga o Estado são-tomense, a incorporar o projecto como estratégico para o país.

«A medida que vamos vendo o resultado desses projectos, o Governo deve reservar uma parte dos recursos do Estado para realizar essas acções», concluiu o primeiro-ministro.

Infraestruturas verdes começam a ser instaladas nas escolas e centros de saúde do país que é reserva mundial da biosfera.

Abel Veiga