Ministério Público declara Delfim Neves inocente no caso do alegado golpe de Estado de 2022

«Concluiu-se pela inexistência de indícios da prática de crime pelo arguido Delfim Santiago das Neves, relativamente aos crimes que lhe vinham sendo imputados», lê-se na certidão emitida pelo Ministério Público no dia 8 de maio.

Delfim Neves, deputado da nação desde 2022 foi detido em casa pelos militares no dia 25 de Novembro de 2022. Uma detenção que foi anunciada ao país pelo ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, nas primeiras horas de 25 de Novembro de 2022.

O ex-chefe do governo que fez o balanço das operações militares, à luz de uma alegada tentativa de golpe de Estado, anunciou na mesma conferência de imprensa a detenção, também em casa, do cidadão Arlécio Costa. Ambos foram considerados pelo então Primeiro Ministro como suspeitos de preparação e orquestração de um golpe de Estado contra o governo.

Na altura Patrice Trovoada garantiu que tanto os 4 jovens que tinham invadido o quartel do exército, como os outros dois cidadãos que foram capturados nas suas residências estavam sãos e salvos. Pouco tempo depois, as redes sociais começaram a divulgar vídeos e fotografias de actos de tortura e morte de 3 jovens que invadiram o quartel do exército, e também a morte do cidadão Arlécio Costa que tinha sido mandado buscar em sua casa.

O jovem Lucas, o único sobrevivente do massacre no quartel do exército foi constituído arguido, e condenado a prisão pelo Tribunal da Primeira Instância, por alegada alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada.

A alegada tentativa de golpe de Estado, que saldou na morte após detenção dos 3 jovens, que entraram e com chinelos, no quartel do exército acaba por ter um único culpado, o quarto jovem que não morreu, Lucas Lima.

Delfim Neves que foi acusado pelo então governo como o financiador da alegada tentativa de golpe de Estado, foi ilibado pela investigação criminal feita pelo ministério público, com apoio da polícia judiciária de Portugal.

Para confirmar que o deputado Delfim é inocente, o Ministério Público lavrou a certidão cuja cópia o Téla Nón coloca a disposição do leitor.

Abel Veiga

r