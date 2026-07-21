Destaques Tribunal Constitucional legitima Américo Ramos como Presidente da ADI By Téla Nón Posted on 21 de Julho de 2026 Related Items:ADI, destaque Recommended for you Maior partido santomense enfrenta prova de fogo após decisão do Tribunal Constitucional ADI desafia decisão do Tribunal Constitucional Militantes da ADI reunidos em congresso legitimaram Américo Ramos como o novo Presidente do partido FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ