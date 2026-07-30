UNICEF – Aquisição de tablets, computadores e acessórios destinados ao reforço das tecnologias no sistema educativo.

Anúncio de Concurso Público

O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em São Tomé e Príncipe, informa que se encontra aberto um concurso público para a Aquisição de tablets, computadores e acessórios destinados ao reforço das tecnologias no sistema educativo.

As propostas técnicas e financeiras devem ser submetidas separadamente para o seguinte endereço de email: STP-Procurement@unicef.org até 12 de agosto de 2026, com a referência: RFQ_03/2026_ Equipment and Materials for PNAD.

Os catálogos dos produtos devem ser incluídos na proposta.

Perguntas ou pedidos de esclarecimento poderão ser enviados para o seguinte endereço de email: anmoreira@unicef.org

Para mais informações, os interessados deverão consultar os Termos de Referência no seguinte link: https://www.ungm.org/Public/Notice/309101

É da responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida por email antes ou até ao prazo estipulado. As propostas recebidas após o prazo acima mencionado, independentemente dos motivos, não serão consideradas para avaliação. As propostas devem estar assinadas e ser submetidas em formato PDF, não devendo conter vírus ou ficheiros corrompidos.

Veja o anúncio em formato PDF e o TDR :