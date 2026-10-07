A ponte que desligou o distrito de Lembá em 2021 ainda sem obras de construção

A maior ponte do país ruiu por causa de uma tempestade em dezembro de 2021. A população reclamou. o Banco Mundial avançou com o financiamento para construção da ponte, e o governo lançou a primeira pedra. Mas, 1 ano depois as obras ainda não começaram.

Em junho de 2025, no acto de lançamento da primeira pedra, o primeiro-ministro Américo Ramos, garantiu que o seu gesto significava o início das obras de construção de raiz das duas principais pontes, que ruíram e desligaram o extremo norte do distrito de Lembá, ao resto da ilha de São Tomé, nomeadamente a ponte sobre o Rio Lembá e a Ponte de Brigoma.

Com o financiamento do Banco Mundial de cerca de 11,3 milhões de dólares, o governo lançou a obra que deveria durar dois anos, ou seja, com a conclusão dos trabalhos em 2027.

FOTO : Lançamento da primeira pedra para a construção da ponte de Lembá (Junho de 2025)

No entanto, 1 ano depois do lançamento a construção das pontes ainda nem sequer começaram. Linda da Silva, agricultora da roça Ponta Furada, garantiu que as obras de construção da ponte nunca começaram de facto.

«Como não fica difícil? Eles não fizeram a ponte para nós. E quando chove a ponte alternativa que fizeram é inundada, e a água leva tudo na correnteza», afirmou.

Quando falou para o Téla Nón, a agricultora transportava na cabeça um balde de cacau que foi colhido na parcela de terra de Ponta Furada. «Eu não sei porquê que a obra ainda não começou. O governo é que deve explicar», acrescentou.

O balde de cacau em goma é transportado na cabeça até a comunidade de Lembá, no outro lado da ponte.

O isolamento do extremo norte da ilha de São Tomé provocado pela queda da maior ponte do país, acelerou o abandono das comunidades agrícolas. A roça Ponta Furada, é um dos exemplos, apenas 4 pessoas resistem ao avanço da floresta sobre a comunidade onde mais de 200 pessoas cultivavam a terra.

Para além do cacau e café, as comunidades agrícolas da região norte da ilha de São Tomé contribuem para a segurança alimentar do país. No passado forneciam muita banana, matabala, fruta pão e outros produtos alimentares ao mercado da cidade de Neves, capital do distrito de Lembá e também à capital São Tomé.

Jorge Celeste de Pina faz parte do grupo de 4 moradores da Ponta Furada. O saco que carrega tem banana, para vender no outro lado da ponte.

«Eu estou a vir da Ponta Furada. Estou a levar este saco de banana para safar o pão de cada dia. É muito difícil, mas Deus é bom», desabafou.

Lamentou pela falta da ponte que no passado assegurava o escoamento da produção agrícola para a vila de Santa Catarina. «Lançaram a obra, mas até agora nada fizeram», reclamou.

O isolamento e o consequente abandono das fontes de produção agrícola do país, justificam o aumento assustador do preço dos produtos locais no mercado. A banana é hoje procurada a preço alto na capital São Tomé, a matabala passou a ter preço de ouro, no fundo a produção nacional não atende ao aumento da demografia, ou seja da população.

Isolada pelo rio Lembá os habitantes do extremo norte da ilha de São Tomé, não sabem as razões do atraso na obra da ponte. A comunicação também parece ter sido cortada entre o poder central baseado na cidade de São Tomé, e os moradores da outra parte do rio Lembá.

Nem ao jornal Téla Nón que se localiza na parte sul do rio as autoridades governamentais deram qualquer explicação sobre o atraso de 1 ano nas obras, apesar de várias tentativas feitas pelo Téla Nón.

Abel Veiga