Messi se emociona ao lembrar do pai e dá adeus à seleção: “Dor muito grande”

Lionel Messi se despediu oficialmente da seleção argentina após a vitória sobre Benin por 3 a 0, nesta terça-feira, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com microfone em mãos diante do estádio lotado e do restante do elenco no meio do campo, o craque se emocionou ao lembrar do pai e não escondeu a tristeza ao encerrar sua trajetória pela equipe nacional: “Dor muito grande”.

“A primeira coisa que penso é no meu ‘velho’… É um orgulho ter defendido essa camiseta por mais de 20 anos. Até nos piores momentos que enfrentamos, eu nunca deixei de lutar, de brigar, de dar o máximo, de querer estar sempre presente”, afirmou Messi. O argentino reconheceu que gostaria de continuar representando a seleção por toda a vida, mas entendeu que chegou o momento de encerrar o ciclo.

Durante a Copa do Mundo, Jorge Messi, pai do craque, enfrentou problemas de saúde e ficou internado. Semanas depois do fim do Mundial, Jorge faleceu aos 68 anos, em Rosário, na Argentina.

“É uma dor muito grande. Eu juro que gostaria de estar a vida inteira aqui, porque jogar na seleção argentina é o mais bonito que pode acontecer. Como falei, ainda que eu queira estar toda a minha vida aqui, sinto que este é o momento”, declarou.

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A despedida acontece depois de Messi realizar os principais sonhos que carregou durante sua carreira com a Argentina. Ao lado da geração que o acompanhou nos últimos anos, o atacante conquistou duas vezes a Copa América, uma Finalíssima e, principalmente, uma Copa do Mundo, em 2022.

Pela seleção, Messi deixa números históricos: 208 jogos, 126 gols e 70 assistências, sendo o recordista de partidas e o maior artilheiro da história da seleção.

“Quero agradecer aos meus companheiros por este tempo que compartilhamos, que me fizeram cumprir o sonho que eu tinha desde pequeno: ser campeão do mundo, campeão da América, Finalíssima e tudo o que nós jogamos. Foi um grande orgulho para mim compartilhar o campo com todos eles”, disse.

Messi também fez questão de agradecer aos torcedores argentinos, que o acompanharam durante toda a trajetória pela seleção. O camisa 10 lembrou do carinho recebido em diferentes partes do país e destacou especialmente o retorno da equipe após a conquista da Copa do Mundo.

“Eu vou sentir muita saudade de jogar aqui. Tive a sorte de jogar por todo o país, joguei por todos os lados e sempre recebi um carinho enorme de todos, do começo até o final. Estou muito agradecido por tudo o que vivi”, afirmou.

“Certamente estou vivendo o dia mais triste da minha carreira, dizendo adeus a todos vocês. Vou sentir muita falta de defender as cores da seleção, mas agora vou estar desse lado com todos vocês, apoiando esses garotos”, declarou.

Antes de encerrar, Messi reforçou o orgulho de representar a Argentina e deixou uma última mensagem à torcida. “Eu não quero ir embora, não quero sair do campo. Eu gostaria de dizer que gosto muito de vocês, adoro vocês, vou sentir falta de vocês. Agradeço a Deus por ser argentino, sinto orgulho de ser argentino, de ter cumprido esse sonho com todos vocês”.

Assim, depois de mais de 20 anos, títulos históricos e uma trajetória marcada por momentos de frustração e redenção, Messi encerrou sua passagem pela seleção argentina dentro de campo, diante de sua torcida e com a camisa que defendeu desde a juventude.

Messi se emociona ao lembrar do pai e dá adeus à seleção: “Dor muito grande” – Gazeta Esportiva

FONTE : Gesportiva