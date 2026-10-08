MLSTP avança com proposta de Governo

O MLSTP, partido mais votado nas eleições legislativas de 27 de setembro, vai avançar com uma proposta para a formação do próximo Governo e mantém abertas as negociações com as forças políticas com representação parlamentar, numa altura em que nenhum partido dispõe, sozinho, de maioria absoluta. O anúncio foi feito esta quinta-feira por Américo Barros, no final da reunião da Comissão Política do partido.

O presidente do MLSTP afirmou que a força política mantém a disponibilidade para dialogar com todos os partidos com assento parlamentar, tendo em vista encontrar uma solução de governabilidade e garantir sustentabilidade parlamentar para o próximo Executivo.

“Essa disponibilidade mantém-se”, afirmou Américo Barros, acrescentando que o partido está preparado para apresentar uma solução governativa assente na estabilidade, competência e resposta aos problemas concretos dos são-tomenses.

O líder do MLSTP defendeu ainda que a composição do próximo Governo deverá reunir diferentes experiências e competências, incluindo personalidades de várias áreas e forças políticas que estejam disponíveis para participar na governação.

“Queremos um Governo que reúna competências e experiências diversas, e personalidades de diferentes forças políticas que estejam disponíveis para servir e colocar São Tomé e Príncipe em primeiro lugar”, declarou.

A formação do próximo Executivo deverá, segundo Américo Barros, seguir os procedimentos constitucionais.

A Constituição atribui ao Presidente da República a competência para nomear o Primeiro-Ministro, ouvidos os partidos com assento parlamentar e tendo em conta os resultados eleitorais; os restantes membros do Governo são nomeados e exonerados pelo Chefe de Estado sob proposta do Primeiro-Ministro.

Américo Barros assegurou também que os compromissos apresentados durante a campanha eleitoral permanecem de pé e serão tratados com determinação.

“São compromissos assumidos perante o povo e serão tratados com seriedade, determinação e vontade de os concretizar”, afirmou.

O MLSTP aguarda agora os próximos passos do processo institucional e a convocação do Presidente da República para, concluídos os procedimentos, apresentar a sua proposta governativa e o respetivo programa à Assembleia Nacional.

“Este é um momento que exige serenidade, responsabilidade e confiança”, declarou Américo Barros, apelando à calma e à confiança nas instituições democráticas.

O MLSTP conquistou 24 dos 55 lugares da Assembleia Nacional, ficando à frente da ADI, que elegeu 23 deputados. O MCI-PS/PUN obteve seis mandatos e o BASTA dois. Os resultados definitivos confirmaram, assim, uma maioria relativa do MLSTP e um Parlamento sem maioria absoluta de uma única força política.

Waley Quaresma