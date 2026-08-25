Homenagem Póstuma da Universidade Lusíada de STP à Professora Fernanda Pontífice

Foi com a mais profunda tristeza e enorme consternação que a Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe recebeu a notícia do falecimento da professora Dra. Fernanda Pontífice, uma grande e batalhadora mulher, figura de reconhecido mérito e uma referência incontornável da educação e do ensino superior em São Tomé e Príncipe e não só.

Durante 16 anos, exerceu com dedicação, dignidade e elevado sentido de missão o cargo de Reitora da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe, deixando uma marca profunda e duradoura na nossa instituição. Ao longo desse percurso, foi muito mais do que Reitora: foi docente, orientadora, líder e inspiração para várias gerações de estudantes, professores e colaboradores.

A sua passagem pela Universidade Lusíada ficará para sempre associada ao compromisso com a formação, a valorização do conhecimento e a defesa de uma universidade capaz de contribuir para o desenvolvimento do país.

O seu legado académico e humano permanecerá vivo naqueles que tiveram o privilégio de aprender, trabalhar e conviver com ela.

O seu percurso de serviço público, enquanto Deputada da Nação e Ministra da Educação, testemunha igualmente uma vida dedicada à causa pública e à educação. Contudo, é na sua longa e marcante caminhada como Reitora e docente da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe que esta instituição reconhece uma parte essencial da sua história.

Neste momento de profunda dor, consternação e luto, a Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe curva-se perante a sua memória e presta-lhe a sua mais sentida homenagem, expressando às suas filhas, à toda família enlutada, aos amigos, aos antigos e atuais estudantes, docentes e a toda a comunidade académica as mais profundas e sentidas condolências.

A sua obra permanece. O seu exemplo permanece. O seu legado permanecerá para sempre na Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe.

Que a sua alma descanse em paz e o resplendor da luz a ilumine para sempre.

Que a terra que lhe viu nascer lhe seja leve.

Até sempre,

Uma vez Lusíada, sempre Lusíada

Pela Universidade Lusíada de STP

Chanceler Liberato Moniz e Reitora Maria das Neves.