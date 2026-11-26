São Tomé e Príncipe transformou-se no primeiro país do mundo, onde os interesses financeiros em torno de uma fábrica de cervejas determinam o rumo da política, e mandam nos tribunais. Tem sido assim há 20 anos, e parece não ter fim.

De legislatura em legislatura, o povo é convencido pelos políticos a votar para mudar a situação de vida, mas a primeira medida legislativa, judicial e até mesmo executiva que as autoridades eleitas tomam tem a ver com a fábrica de cervejas Rosema.

Numa legislatura os deputados ordenam os juízes do Tribunal para entregarem a cervejeira a uma sociedade privada são-tomense, a SOLIVAN, e assim que a maioria muda de cor no parlamento, a cervejeira é entregue a sociedade privada angolana RIDUX.

À semelhança das legislaturas anteriores, no ano 2023 a maioria parlamentar do ADI juntou-se a Coligação MCI-PS-PUN e retomou o controlo da cervejeira, que estava a ser gerida pela sociedade angolana RIDUX, através de uma Lei Interpretativa.

A crise no seio do ADI no ano 2024 provocou a diluição da maioria parlamentar. A oposição juntou-se aos deputados revoltosos do ADI, e forjou uma nova maioria que tomou como uma das primeiras medidas, a anulação da lei interpretativa, e a investidura de novos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional. Juízes, que de imediato devolveram a fábrica de cervejas ao grupo privado angolano, por via da anulação do acórdão emitido pelos anteriores juízes conselheiros.

As eleições legislativas de 27 setembro último permitiram a reconstituição por conveniência da parceria entre o ADI e a coligação MCI-PS-PUN cujos líderes são proprietários da sociedade SOLIVAN, que há 20 anos luta pelo controlo do negócio da cerveja Rosema no país.

Desta vez, no dia 24 de novembro de 2026, ou seja, logo após a tomada de posse do novo executivo, na qualidade do único alicerce que sustenta o XX governo constitucional liderado pelo Presidente do ADI Américo Ramos, os proprietários da sociedade SOLIVAN deram entrada no Tribunal Constitucional de um requerimento, a pedir a anulação do acórdão que restituiu a posse, gestão, e controlo da fábrica de cervejas ao grupo privado angolano RIDUX.

O Téla Nón falou com o advogado da SOLIVAN que confirmou a entrega do requerimento ao Tribunal Constitucional, tendo remetido para os próximos tempos um pronunciamento público sobre o processo.

O jornal contactou também com a Presidente do Conselho de Administração da RIDUX, que gere a fábrica, tendo dito que tomou conhecimento de forma informal da diligência da SOLIVAN. A RIDUX prometeu reagir com base na lei, assim que for notificada pelo Tribunal Constitucional.

O leitor tem acesso ao requerimento da SOLIVAN :

O requerimento da SOLIVAN, constitui uma afronta para os 5 ou 4 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, que em maio subscreveram o acórdão que devolveu a cervejeira à Ridux. Segundo uma fonte do Téla Nón, os juízes terão recebido também um ultimato.

Se não anularem o acórdão emitido há 6 meses, correm o risco de serem destituídos das funções. Pois, há uma nova maioria parlamentar, que pode imprimir uma reforma do Tribunal Constitucional, em prol da devolução da única fábrica que rende milhões de euros através da produção e venda da bebida alcoólica mais consumida no país. O governo em funções depende exclusivamente da coligação MCI-PS-PUN, cujos líderes são donos da SOLIVAN, para se manter no poder.

Os factos legislativos, judiciais e executivos dos últimos 20 anos relacionados com a cervejeira indicam que ao invés de São Tomé e Príncipe ou o País, quem está em primeiro lugar, é a ROSEMA.

Abel Veiga