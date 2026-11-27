Destaques FAO – Selecção de um fornecedor para o fornecimento de ferramentas agrícolas By Téla Nón Posted on 27 de Novembro de 2026 AvisoDescarregar Related Items:destaque Recommended for you Água Grande mobiliza forças militares para combater focos de lixo em São Tomé Lucas e choque térmico da república no atentado aos Direitos Humanos São Tomé e Príncipe vai estar no Campeonato do Mundo de Natação, em Pequim FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ