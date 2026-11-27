Os bairros periféricos da cidade de São Tomé despertaram esta sexta-feira ao ritmo de uma vasta operação de limpeza das valas de drenagem, promovida pela Câmara Distrital de Água Grande. A iniciativa, que contou com o apoio das forças militares e paramilitares, procura melhorar as condições de saneamento, reforçar a salubridade do meio urbano e prevenir situações de inundação durante a época das chuvas.

“Quando chove, há comunidades inteiras que sofrem com as inundações porque as valas estão completamente obstruídas“, explicou Claudino Soares, vereador da Câmara Distrital de Água Grande.

A operação permitiu a remoção de várias toneladas de resíduos, para alívio e satisfação dos moradores, que há muito reclamavam uma intervenção mais abrangente nestas zonas da capital.

“Atiram animais mortos, como cães, porcos e galinhas, além de muito lixo para as valas. Tudo isso acaba por provocar entupimentos“, lamentou a moradora Cipriana Fernandes.

Também Julião da Mata, residente num dos bairros abrangidos pela ação, considera que a situação tem consequências diretas na saúde pública. “O lixo acumulado nas valas afeta muitas pessoas aqui no bairro, favorece a proliferação de mosquitos e contribui para o aumento dos casos de paludismo“, alertou.

Em resposta às preocupações da população, a Câmara Distrital anunciou que já iniciou, há cerca de quinze dias, um sistema de recolha de resíduos porta a porta em todo o distrito.

“Temos em curso um trabalho diário de recolha porta a porta em todas as localidades do distrito“, avançou Abdelazy do Rosário, vereador da edilidade.

A campanha integra uma estratégia mais ampla de requalificação urbana, cujo objetivo é devolver à capital santomense a imagem e o prestígio de uma das cidades mais limpas da costa ocidental africana.

“A cidade é nossa. É como a nossa própria casa e temos a responsabilidade de a manter limpa, para o bem-estar da população e para continuar a receber da melhor forma quem nos visita“, sublinhou Claudino Soares.

As campanhas de limpeza deverão prosseguir nos próximos meses, sendo a população chamada a desempenhar um papel ativo neste esforço coletivo, através da correta deposição de resíduos e da adoção de comportamentos que contribuam para a preservação da higiene, da saúde pública e da qualidade ambiental da cidade.

José Bouças