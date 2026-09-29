Comissão Eleitoral Nacional anuncia o MLSTP como o vencedor das eleições legislativas

O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional Jeudiger Nascimento divulgou esta manhã o número de mandatos conquistado pelos 7 partidos políticos que concorreram as eleições legislativas.

Segundo a Comissão Eleitoral Nacional o partido MLSTP elegeu o maior número de mandatos à Assembleia Nacional, um total de 24.

O ADI que governa o país conquistou 23 mandatos. A Coligação MCI/PS/PUN consolida a sua posição como a terceira força política do país agora com 6 mandatos.

O movimento BASTA é a quarta força política mantendo os seus dois assentos na Assembleia Nacional.

Abel Veiga