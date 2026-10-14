Destaques Fogo devora casas na cidade de São Tomé By Téla Nón Posted on 14 de Outubro de 2026 https://www.facebook.com/share/v/1DpQ5uwg2J/ A Rua 3 de Fevereiro na capital São Tomé ficou iluminada esta noite. Um incêndio engoliu casas e deixou a população em pânico. Veja aqui – https://www.facebook.com/share/v/1J5WbsAskc/ Related Items:destaque, fogo ; incêndio Recommended for you Incêndios continuam a destruir residências e vidas na ilha de São Tomé Incêndios: Um problema que deve ser encarado como uma das prioridades nacional Gravana ardente devorou casas e matou um homem de 78 anos FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ