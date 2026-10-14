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Fogo devora casas na cidade de São Tomé

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A Rua 3 de Fevereiro na capital São Tomé ficou iluminada esta noite. Um incêndio engoliu casas e deixou a população em pânico.

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