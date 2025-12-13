Incêndios: Um problema que deve ser encarado como uma das prioridades nacional  

São dados que exigem reflexão. Ao longo deste ano, São Tomé e Príncipe registou 183 incêndios, dos quais cerca de 50 em residências, resultando em cinco vítimas mortais, três delas crianças.
Para além de situações de possível negligência e de um caso confirmado de fogo posto, vários episódios têm sido associados às constantes oscilações no fornecimento de energia elétrica. “Hoje uma das causas de morte em São Tomé e Príncipe são os incêndios provocados pelas interrupções constantes da energia elétrica. Isto é grave”, denunciou o arquiteto Liberato Moniz.
A ausência de uma política clara de urbanização tem dificultado o acesso dos bombeiros, atrasando a resposta em muitas ocorrências. “As pessoas constroem as suas casas de forma desorganizada, sem deixar acessos, e isso complica sempre as nossas operações. Sempre que vamos combater um incêndio, encontramos barreiras porque as viaturas não conseguem chegar ao local”, apontou o Superintendente Domingos Papa, Comandante dos Bombeiros.
Apesar da determinação em intervir com rapidez, os bombeiros enfrentam limitações operacionais que reduzem a capacidade de resposta. “Neste momento temos dificuldades operacionais graves quanto aos meios rolantes. Dispomos apenas de dois camiões de primeira intervenção, a capacidade é limitada e as condições das estradas dificultam ainda mais o acesso”, destacou Domingos Papa.
Essa realidade, em momentos de tensão, tem levado a reações hostis por parte de alguns moradores. “Somos atacados, violentamente agredidos com pedras por cidadãos que alegam atraso na nossa resposta”, desabafou com mágoa o comandante dos serviços de proteção civil e bombeiros.
As autoridades são-tomenses reconhecem que a prevenção e o reforço dos meios de intervenção permanecem como desafios centrais a enfrentar no país.
José Bouças
Joao Menezes
13 de Dezembro de 2025 at 13:17
Lamentável toda essa desgraça.
Quando é que esses governantes medíocres se vão deixar de lamentar e
Começam a resolver os problemas do País.
Um País que não tem energia, água, saneamento básico, justiça, mão de obra qualificada e políticos sérios etc etc.
Ordenamento do Território(terra, mar, rios, etc)/Urbanização/Urbanismo/Habitação Condigna
13 de Dezembro de 2025 at 14:41
Necessidade de planos de ordenamento do território nacional, planos directores distritais, planos de pormenor, plano derictor regional
Premência em estruturar serviços de urgência e emergência no país
Fortalecimento da instituição Bombeiros de São Tomé e do Príncipe, a nível nacional, distrital, regional