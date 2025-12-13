Incêndios: Um problema que deve ser encarado como uma das prioridades nacional  

São dados que exigem reflexão. Ao longo deste ano, São Tomé e Príncipe registou 183 incêndios, dos quais cerca de 50 em residências, resultando em cinco vítimas mortais, três delas crianças.

Para além de situações de possível negligência e de um caso confirmado de fogo posto, vários episódios têm sido associados às constantes oscilações no fornecimento de energia elétrica. “Hoje uma das causas de morte em São Tomé e Príncipe são os incêndios provocados pelas interrupções constantes da energia elétrica. Isto é grave”, denunciou o arquiteto Liberato Moniz.

A ausência de uma política clara de urbanização tem dificultado o acesso dos bombeiros, atrasando a resposta em muitas ocorrências. “As pessoas constroem as suas casas de forma desorganizada, sem deixar acessos, e isso complica sempre as nossas operações. Sempre que vamos combater um incêndio, encontramos barreiras porque as viaturas não conseguem chegar ao local”, apontou o Superintendente Domingos Papa, Comandante dos Bombeiros.

Apesar da determinação em intervir com rapidez, os bombeiros enfrentam limitações operacionais que reduzem a capacidade de resposta. “Neste momento temos dificuldades operacionais graves quanto aos meios rolantes. Dispomos apenas de dois camiões de primeira intervenção, a capacidade é limitada e as condições das estradas dificultam ainda mais o acesso”, destacou Domingos Papa.

Essa realidade, em momentos de tensão, tem levado a reações hostis por parte de alguns moradores. “Somos atacados, violentamente agredidos com pedras por cidadãos que alegam atraso na nossa resposta”, desabafou com mágoa o comandante dos serviços de proteção civil e bombeiros.

As autoridades são-tomenses reconhecem que a prevenção e o reforço dos meios de intervenção permanecem como desafios centrais a enfrentar no país.

José Bouças