Incêndios continuam a destruir residências e vidas na ilha de São Tomé

Desde o final do mês de maio que a ilha de São Tomé tem sido fustigada por incêndios de grande dimensão. Residências são engolidas pelo fogo e vítimas mortais sobretudo crianças e idosos não param de aumentar.

Na localidade de Correia duas crianças que se preparavam para celebrar o dia 1 de junho morreram carbonizadas. O incêndio provocado pelo uso de velas engoliu a casa da avó com quem viviam.

Na segunda semana de junho foi a vez do fogo devorar mais uma residência no bairro de Lucumi, arredores da cidade de São Tomé. Uma mulher idosa com deficiência física não conseguiu escapar da fúria do fogo.

Na última semana foi a vez do bairro de Ponte Graça, também nos arredores da capital-São Tomé. 6 casas foram engolidas pelo fogo.

Os serviços de Protecção Civil e Bombeiros alertam a população para a necessidade de prevenção, principalmente na estação seca que vai de maio a setembro.

Sem meios adequados para o combate aos incêndios, a corporação dos bombeiros aponta a desorganização urbanística no país, como uma das causas do insucesso nas acções de combate aos fogos.

Abel Veiga