Destaques Projecto NEXUS – Contratação de um gabinete para elaboração de estudos hidrometeorológicos e climatológicos das bacias hidrográficas do rio Manuel Jorge e rio D´Ouro By Téla Nón Posted on 16 de Outubro de 2026 PriasaDescarregar Related Items:destaque Recommended for you AFAP – ATENÇÃO alteração na realização do workshop sobre consulta preliminar ao mercado para a reabilitação da estrada Guadalupe-Neves Projecto NEXUS contratação de um gabinete para reforçar a capacidade institucional e a mobilização de recursos financeiros para o Clima Wushu além das medalhas: quando uma arte milenar tece laços entre continentes FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ