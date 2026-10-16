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Projecto NEXUS – Contratação de um gabinete para elaboração de estudos hidrometeorológicos e climatológicos das bacias hidrográficas do rio Manuel Jorge e rio D´Ouro

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