Destaques Projecto NEXUS – Recrutamento de um gabinete para elaborar o plano director integrado de recursos hídricos e os estudos de viabilidade By Téla Nón Posted on 16 de Outubro de 2026 Priasa 2Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Projecto NEXUS contratação de um gabinete para reforçar a capacidade institucional e a mobilização de recursos financeiros para o Clima Wushu além das medalhas: quando uma arte milenar tece laços entre continentes São Tomé e Príncipe : O Povo está a deixar de acreditar nos políticos? FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ