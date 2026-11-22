A Lusa dava conta, no seu artigo publicado no jornal Público, em Portugal, há dois dias, referenciando a agência Lusa:

“Wilson Ronaldo, o madeirense que está a dar a volta ao mundo: 196 países até 2030”

O País mostrado no artigo aparecia limpo e sem osso. Para Wilson Ronaldo, “a passagem por São Tomé e Príncipe” estava, digo eu, “incomparável pela tranquilidade, segurança, natureza e culinária”. E acrescenta: “por aqui é tudo tranquilo e uma pessoa anda tranquila”.

Ah Ronaldo, a avançar imparável para o golo!

Tanta tranquilidade para acabar agredido por um militar embriagado, que o perseguiu num carro oficial do Estado, com placa distintiva.

É assim que se promove a atividade motora da economia (turismo), a única que nos beneficia a todos! (?)

Há quem se gabe de que se está a construir um País há cinquenta e um anos. Eu pergunto:

Onde andam os que se molham à chuva, cheiram a catinga, dançam com as peixeiras suadas e etilizadas para se conseguirem sentar no poleiro? Onde pára a chefia da UDPE, parece-me que é assim que se chama a entidade onde é colocado o dinheiro dos contribuintes que paga os jipes, os pneus, o gasóleo, a manutenção, a farda, a pistola, as balas, dá-se emprego a quem não tem instrução, que se embriaga, semifardado, a rolar o carro do Estado às expensas do erário público.

O destino fintou o Ronaldo, os soldados da UDPE que os políticos habituaram a ser “os donos disto tudo” voltaram a protagonizar mais um espetáculo degradante.

É caso para que pergunte:

Se o País tantas vezes descrito pelos visitantes e/ou viajantes como tranquilo, por que razão não se extingue a UDPE e os recursos poupados, transferidos para tratar da saúde do povo?

Se o poder não está na rua, que ele se apresente e mostre trabalho, pois cinquenta e um anos de desmando já chegaram!

Manuel Alfinete, vulgo, Mé n’ Pián di Klêkê, sai em socorro do turismo que cresce como mato em terreno bravio, num Estado que se abandonou.

À espera que alguém com poder que se instituiu, o tal Américo, o legítimo. “Essa coisa pode?”, pagos os direitos do autor, respondo: “tem de se poder quando se tem poder”.

A pensar em São Tomé e Príncipe, 21 de novembro de 2026

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