Por Helton Bouças de Oliveira

Há uma realidade nas nossas comunidades sobre a qual precisamos de falar com mais seriedade. Basta circular por algumas localidades de São Tomé para encontrar jovens reunidos nas esquinas, nos estabelecimentos de venda de bebidas, nos espaços de convívio e em diferentes pontos dos nossos bairros. Uns estão a conversar, outros a ouvir música, alguns passam horas a consumir bebidas alcoólicas e há também quem recorra à liamba. Olhamos para estas situações, comentamos entre nós e, muitas vezes, chegamos rapidamente à mesma conclusão: «Esta juventude não quer nada com a vida».

Mas será que estamos realmente a compreender o que se passa? Será que conhecemos as dificuldades que estes jovens enfrentam, as suas preocupações, os seus sonhos e as razões que os levam a passar tanto tempo nestes ambientes? Ou estamos apenas a julgar aquilo que vemos, sem procurar perceber o que está por detrás?

Enquanto jovem são-tomense, considero que chegou o momento de termos esta conversa sem preconceitos, mas também sem esconder as nossas responsabilidades.

Recentemente, numa conversa que tive com um jovem da localidade de Vila Maria, procurei perceber por que razão consumia álcool com tanta frequência. Quis compreender o que o levava a procurar a bebida e o que sentia quando consumia. A resposta foi simples, mas deixou-me bastante pensativo:

«Isso é um alívio. Quando bebo, sinto-me livre de tudo e de todos. Já não sinto os problemas».

Confesso que a resposta me fez olhar para a situação de outra maneira. Aquele jovem não estava simplesmente a falar de diversão ou de um momento de convívio com os amigos. Estava a falar de esquecer. Esquecer os problemas, as preocupações e, por alguns momentos, deixar de sentir o peso daquilo que enfrenta diariamente.

Foi nesse momento que me coloquei uma pergunta: que realidade estará a viver um jovem para sentir que precisa de beber para se libertar, ainda que temporariamente, dos problemas que tem?

Não pretendo justificar o consumo de álcool, muito menos apresentar a bebida como uma solução. Sabemos que o consumo excessivo pode prejudicar a saúde, afectar as relações familiares, e criar situações de dependência. A liamba também não deve ser banalizada, pois o seu consumo pode trazer riscos para a saúde, particularmente entre os mais jovens. Contudo, condenar o comportamento sem procurar compreender as suas causas é uma forma muito limitada de olhar para um problema social.

Na Sociologia, aprendemos que o comportamento de uma pessoa não pode ser compreendido apenas através das suas decisões individuais. A família, a escola, as condições económicas, o grupo de amigos, o meio onde vive e as oportunidades que encontra ao longo da vida também influenciam a maneira como constrói as suas escolhas.

Isto não significa que todos os jovens que enfrentam dificuldades económicas consumam álcool ou liamba. Também não significa que todos os consumidores estejam desempregados ou desmotivados. Significa, sim, que precisamos de compreender as diferentes situações e perceber como determinadas dificuldades podem aumentar a vulnerabilidade de alguns indivíduos.

O álcool pode tornar-se, para determinadas pessoas, uma forma de lidar com a ansiedade, a solidão, a frustração ou a sensação de não ter controlo sobre a própria vida. O problema é que o alívio é passageiro, enquanto as dificuldades continuam à espera quando o efeito da bebida desaparece.

E talvez seja precisamente aqui que a nossa sociedade deva começar a prestar mais atenção.

A juventude que cresce sem saber muito bem para onde vai

Quando observamos a realidade de algumas das nossas comunidades, encontramos jovens que terminaram os estudos, mas não conseguem arranjar emprego; outros que abandonaram a escola por dificuldades económicas; alguns que gostariam de aprender uma profissão, mas não têm condições para pagar uma formação; e muitos que passam os dias sem uma ocupação que lhes permita desenvolver as suas capacidades.

Há uma pergunta que, embora nem sempre seja pronunciada, pode acompanhar a vida de muitos deles: «E agora, o que vou fazer da minha vida?».

É uma pergunta importante porque a juventude é uma fase em que as pessoas procuram conquistar autonomia, construir a sua identidade, encontrar um trabalho, ajudar a família e começar a organizar o próprio futuro. Quando essas possibilidades ficam constantemente adiadas, pode surgir um sentimento de frustração.

Um jovem que deseja trabalhar, mas não encontra emprego, começa a sentir que o seu esforço não está a produzir resultados. Outro que gostaria de continuar a estudar, mas não tem condições financeiras, pode sentir que as suas possibilidades são menores do que as dos colegas. Há ainda quem observe outros jovens a conseguirem oportunidades e comece a perguntar-se por que razão, apesar de também estudar e se esforçar, continua no mesmo lugar.

Esta realidade merece uma leitura sociológica mais profunda.

Émile Durkheim, um dos fundadores da Sociologia, desenvolveu o conceito de anomia para explicar situações em que as normas e referências sociais deixam de orientar suficientemente os indivíduos. Robert K. Merton aprofundou esta discussão, mostrando como pode surgir uma tensão entre os objectivos que a sociedade apresenta às pessoas e os meios legítimos que lhes disponibiliza para os alcançar.

Se transportarmos esta reflexão para São Tomé e Príncipe, encontramos uma questão que não podemos ignorar: ensinamos os nossos jovens a estudar, a trabalhar, a procurar uma vida melhor e a contribuir para o desenvolvimento do país. Mas será que estamos a oferecer condições suficientes para que consigam concretizar essas expectativas?

Não é difícil compreender como uma situação destas pode afectar a confiança e a motivação de uma pessoa. Há uma diferença entre dizer a um jovem que precisa de trabalhar e proporcionar-lhe uma oportunidade para demonstrar aquilo que sabe fazer. Há também uma diferença entre o aconselhar a empreender e criar condições para que tenha acesso a financiamento, formação, acompanhamento e mercados.

Não podemos continuar a responsabilizar exclusivamente os jovens por uma realidade que também depende do funcionamento das nossas instituições e da organização da nossa economia.

Quando sair do país começa a parecer a única solução

Noutra conversa que tive com um jovem de Vila Maria, procurei perceber se estaria disposto a abandonar São Tomé e Príncipe caso surgisse uma oportunidade no estrangeiro.

Fiquei incrédulo com a resposta:

«Pelo menos conseguiria comer boas carnes, beber um bom vinho, ter um bom hospital e conseguir colocar o meu filho na escola. Até posso trabalhar mais do que aqui em São Tomé, mas seria melhor. Sentir-me-ia feliz».

Fiquei a pensar naquela resposta.

O jovem não estava necessariamente a falar de uma vida de luxo. Estava a falar de coisas que deveriam fazer parte das condições básicas de uma vida digna: alimentação, acesso à saúde, educação para os filhos e a possibilidade de trabalhar sabendo que o esforço poderá trazer alguma estabilidade.

Quando um jovem começa a imaginar que só conseguirá ter uma vida minimamente confortável fora da sua terra, estamos perante uma questão que ultrapassa a simples vontade de emigrar.

Não devemos condenar quem parte. Cada pessoa tem o direito de procurar melhores condições para si e para a sua família. O problema surge quando a emigração deixa de ser apenas uma escolha e começa a ser vista como a única saída possível.

O fenómeno merece atenção também pelos seus efeitos na sociedade. Quando os jovens partem, o país perde profissionais, trabalhadores qualificados, capacidade de inovação e pessoas que poderiam contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades.

Uma investigação publicada em Agosto de 2026, da autoria de Edimilsia Pires Vasconcelos, intitulada Juventude, Migração e Descontinuidade entre Educação e Trabalho em São Tomé e Príncipe (2019-2024), chama a atenção precisamente para esta realidade: o aumento da formação dos jovens não tem sido acompanhado por oportunidades suficientes de integração no mercado de trabalho, contribuindo para a procura de melhores condições no estrangeiro.

A investigação refere uma estimativa de cerca de 40 mil são-tomenses a viver no exterior, aproximadamente 18% da população.

A questão que devemos colocar não é apenas por que razão os jovens querem sair. É também esta: o que estamos a fazer para que tenham razões para ficar?

O diploma na pasta e a oportunidade que não chega

Esta realidade também me toca pessoalmente. Falo como jovem são-tomense, recentemente formado, que regressou com vontade de colocar os conhecimentos adquiridos ao serviço do seu país.

No entanto, continuo à procura de uma oportunidade de emprego. Até hoje, não consegui sequer uma oportunidade de estágio, mesmo não remunerado, onde pudesse demonstrar as minhas capacidades, adquirir experiência e contribuir para alguma instituição.

Não partilho esta situação para apresentar a minha experiência como mais importante do que a de outros jovens. Partilho-a porque sei que não sou o único a enfrentar esta dificuldade.

O diploma acaba por ficar guardado numa pasta, enquanto o seu titular continua sem rendimento próprio, dependente da família e sem saber quando terá a primeira oportunidade.

E isto tem consequências que vão além da questão financeira. O trabalho representa também autonomia, reconhecimento social, sentido de utilidade e participação na sociedade. Para muitos jovens, conseguir o primeiro emprego significa poder ajudar os pais, pagar as próprias despesas, constituir família e deixar de sentir que estão constantemente a depender de alguém.

Por isso, quando falamos de desemprego juvenil, não devemos olhar apenas para os números. Precisamos de compreender o que significa para uma pessoa passar anos a preparar-se para uma profissão e depois não encontrar espaço para exercer aquilo que aprendeu.

O Estado precisa de criar mecanismos mais eficazes de integração profissional, através de programas de primeiro emprego, estágios, formação técnica, apoio ao empreendedorismo e concursos transparentes. As instituições públicas e privadas também devem abrir espaço para jovens recém-formados, avaliando as suas competências e não apenas os anos de experiência que ainda não tiveram oportunidade de adquirir.

Não podemos exigir experiência a quem nunca teve oportunidade de começar.

O que nos dizem os números sobre o consumo de álcool?

A preocupação com o consumo de álcool entre os jovens não resulta apenas de observações feitas nas nossas localidades. Existem também estudos científicos realizados em São Tomé e Príncipe que ajudam a compreender a dimensão do fenómeno.

Em 2020, foi publicado na revista científica Acta Médica Portuguesa um estudo intitulado Consumo de Álcool e Drogas na População Escolar de São Tomé e Príncipe, realizado por Isabel de Santiago e outros investigadores.

A investigação envolveu 2.064 estudantes e apresentou resultados que merecem a nossa atenção: mais de metade dos participantes declarou já ter consumido álcool pelo menos uma vez na vida e 32% referiu ter consumido nos 30 dias anteriores ao inquérito. Entre os estudantes com menos de 16 anos, 17% também tinham consumido álcool nesse período. O estudo identificou ainda diferentes razões associadas ao consumo frequente, incluindo a participação no grupo de amigos e a diminuição da ansiedade.

Estes resultados mostram que o consumo de álcool não deve ser tratado como uma questão secundária. É um assunto de saúde pública, educação e responsabilidade social.

É importante, contudo, fazer uma distinção: o estudo incidiu sobre a população escolar e não permite afirmar que os mesmos números representam todos os jovens do país. Também não demonstra que o desemprego seja a causa directa do consumo.

Quanto à liamba e a outras substâncias, precisamos igualmente de ter cuidado com as conclusões. Na investigação referida, menos de 1% dos estudantes declarou ter consumido marijuana, cocaína, crack ou ecstasy. Isto não significa que o fenómeno não exista, mas mostra que não devemos exagerar a sua dimensão sem dados mais recentes e representativos.

O que falta ao país é continuar a investigar, actualizar os dados e desenvolver políticas de prevenção adequadas à realidade das nossas comunidades.

Não podemos esperar que o problema se agrave para começarmos a agir.

A rua, os amigos e a falta de alternativas

Há outra dimensão que considero importante discutir: a forma como ocupamos o tempo e os espaços das nossas comunidades.

Em muitas localidades, que alternativas estamos a oferecer aos jovens? Quantos bairros têm centros juvenis activos, bibliotecas com condições, campos desportivos conservados ou actividades culturais regulares? Quantas associações juvenis recebem apoio para organizar iniciativas que possam envolver os jovens?

Não estou a dizer que a falta destes espaços seja a causa directa do consumo de álcool ou de liamba. Seria uma conclusão precipitada. Mas não podemos ignorar que o ambiente em que crescemos e as oportunidades de participação também influenciam as nossas escolhas.

O convívio entre amigos é importante. Conversar, ouvir música, jogar futebol, participar numa actividade cultural ou simplesmente estar com outras pessoas faz parte da vida. O problema começa quando o álcool passa a ser o principal motivo de encontro ou quando um jovem sente que precisa de consumir alguma substância para ser aceite pelo grupo.

Por vezes, a pressão dos amigos tem um peso maior do que imaginamos. Há quem beba para não ser considerado fraco, para acompanhar os outros ou para não ficar de fora. Nestas circunstâncias, o consumo deixa de ser apenas uma decisão individual e passa também a estar relacionado com a necessidade de pertença.

É por isso que precisamos de trabalhar a prevenção nas escolas, nas famílias e nas comunidades. Não basta aparecer para dizer aos jovens que não devem beber. É preciso conversar com eles, explicar os riscos, compreender as suas dificuldades e criar ambientes onde possam encontrar outras formas de conviver.

Um jovem que enfrenta problemas familiares, ansiedade ou falta de perspectivas não precisa apenas de ouvir que está a fazer mal. Precisa de encontrar pessoas dispostas a escutá-lo e, quando necessário, de ter acesso a acompanhamento psicológico e apoio especializado.

Precisamos de deixar de tratar estas situações apenas como falta de vergonha ou falta de educação. Há comportamentos que exigem responsabilização, mas há também situações que exigem cuidado, prevenção e intervenção social.

A responsabilidade não é apenas do Governo: também precisamos de olhar para nós

Até aqui, falei das oportunidades, do desemprego, do consumo de álcool e da emigração. Mas seria incompleto analisar a sociedade são-tomense sem falar da nossa própria responsabilidade enquanto cidadãos.

Tenho a sensação de que, por vezes, estamos a perder a capacidade de valorizar aquilo que é nosso. Nas nossas localidades encontramos espaços públicos degradados, lixo lançado em locais impróprios, equipamentos danificados e pouca preocupação com a conservação de bens que pertencem à comunidade.

É verdade que o Estado tem responsabilidades na manutenção dos espaços públicos. Mas será que nós, enquanto cidadãos, estamos a fazer a nossa parte?

A escola onde estudam os nossos filhos, o jardim onde passeamos, o campo onde os jovens praticam desporto, a estrada que utilizamos e os equipamentos comunitários não pertencem exclusivamente ao Governo. Pertencem a todos nós.

Quando destruímos aquilo que é público, estamos a prejudicar a nossa própria comunidade. E quando assistimos a essa destruição sem qualquer preocupação, também contribuímos para a normalização de comportamentos que enfraquecem a vida colectiva.

Precisamos de recuperar o sentido de pertença. O patriotismo não pode existir apenas no dia 12 de julho, quando celebramos a Independência, vestimos as cores nacionais, ouvimos o hino e participamos nas cerimónias oficiais. O patriotismo deve estar presente no nosso comportamento diário: na maneira como tratamos os outros, respeitamos as instituições, cuidamos do ambiente, preservamos os espaços públicos e valorizamos o nosso trabalho.

Também precisamos de ensinar aos jovens que a construção de uma sociedade melhor começa com pequenas atitudes. Um grupo que decide limpar a sua rua, jovens que organizam explicações gratuitas para crianças, uma associação que promove actividades desportivas ou uma comunidade que se mobiliza para recuperar um espaço abandonado são exemplos de participação cívica. Não é necessário esperar que alguém ocupe um cargo político para fazer alguma coisa pelo país. Mas há uma questão que também não podemos esquecer: a participação dos cidadãos não deve servir para substituir as obrigações do Estado. Uma comunidade pode organizar-se, mas precisa de instituições que apoiem, acompanhem e garantam condições para que as iniciativas tenham continuidade.