Há algo que sempre me fascinou na natureza, a sua extraordinária capacidade de transformar coisas aparentemente insignificantes aos olhos de muitos em fenómenos verdadeiramente grandiosos. Por vezes, basta observar atentamente um organismo, acompanhar o percurso de um rio ou permanecer alguns minutos diante do mar para perceber que existem lições que dificilmente encontraríamos nos livros de gestão, nas salas de conferências ou nos discursos sobre desenvolvimento. A natureza tem uma forma muito própria de nos ensinar, sem precisar de palavras, que a vida é feita de relações, escolhas, persistência e, acima de tudo, equilíbrio.

Talvez por isso, ao longo dos anos, enquanto biólogo e professor, tenha procurado não apenas estudar a biodiversidade, mas também utilizar aquilo que observo na natureza para despertar nos meus alunos o interesse pelo conhecimento e ajudá-los a encontrar sentido na formação que escolheram. Procuro mostrar-lhes que a ciência não serve apenas para produzir artigos, obter diplomas ou acumular conhecimentos, mas também para aprender a observar, questionar, compreender e encontrar soluções para os problemas que nos rodeiam.

Contudo, há algum tempo que venho observando, com alguma inquietação, uma certa perda de entusiasmo pela procura do conhecimento e pelo esforço individual no seio da nossa sociedade. Entre os mais jovens, começa a ouvir-se, com alguma frequência, uma expressão que me deixa particularmente pensativo: “Este país já tem dono, por isso não vale a pena esforçarmo-nos tanto”. Sempre que escuto esta afirmação, fico a pensar, não porque desconheça as dificuldades, as desigualdades ou as frustrações que muitos jovens incluindo eu enfrentamos, mas porque me custa aceitar que alguém possa considerar o seu futuro perdido antes mesmo de tentar construí-lo. Afinal, a quem pertence São Tomé e Príncipe? A quem pertencem estas duas pequenas ilhas no meio do Atlântico, com uma riqueza natural que tantas outras nações gostariam de possuir? Um país não pode ser propriedade de uma geração, de um grupo ou de algumas pessoas. É uma herança colectiva, mas também uma responsabilidade que passa de geração em geração. Talvez o problema comece precisamente quando deixamos de nos sentir parte de alguma coisa e passamos a acreditar que o destino colectivo não depende de nós, tornando-nos espectadores daquilo que também deveria ser obra das nossas mãos.

Foi numa das minhas incursões pelo fascinante mundo dos ecossistemas marinhos que comecei a encontrar uma imagem diferente daquilo que estava habituado, mas particularmente interessante para esta inquietação. Entre os diversos organismos que despertaram a minha curiosidade, os corais conquistaram um lugar especial. À primeira vista, um coral pode parecer apenas um pequeno organismo preso a uma superfície rochosa, mas aquilo que vemos é apenas uma parte de uma história muito maior. Os corais são constituídos por pequenos animais, chamados pólipos, que vivem em colónias e que, através da sua actividade conjunta, vão construindo estruturas que podem atingir dimensões impressionantes.

Os recifes que daí resultam estão entre os ecossistemas mais ricos do planeta, proporcionando abrigo, alimentação e condições de sobrevivência a milhares de outras espécies. Há um conceito científico literalmente interessante que ajuda a compreender este fenómeno, a emergência. Estudado nas ciências naturais, na física e na teoria dos sistemas complexos, este conceito descreve a forma como a interacção de elementos relativamente simples pode dar origem a propriedades e estruturas extraordinariamente complexas, que nenhum desses elementos conseguiria produzir isoladamente. Um pólipo, por si só, não constrói um ecossistema, mas milhares deles, através de pequenas contribuições contínuas, conseguem construir uma estrutura capaz de sustentar uma enorme diversidade de vida.

E aqui começo a fazer uma comparação inevitável com a nossa sociedade. Quantas vezes esperamos que uma única pessoa resolva os problemas de todos? Quantas vezes depositamos todas as nossas expectativas num dirigente, num governante, num responsável institucional ou numa figura que acreditamos ter capacidade para mudar tudo, esquecendo-nos de que as sociedades, tal como os recifes, não se constroem apenas pela acção de um indivíduo, mas pela contribuição de muitos?

Um país não se transforma apenas com grandes discursos ou decisões tomadas nos gabinetes. Transforma-se também quando um professor decide ensinar com dedicação, quando um jovem escolhe estudar apesar das dificuldades, quando um agricultor procura melhorar a sua produção, quando um pescador respeita os recursos de que depende, quando um funcionário público compreende que o seu trabalho é um serviço à sociedade e quando cada cidadão deixa de tratar os bens colectivos como se não fossem da sua responsabilidade. Talvez nos falte compreender que não precisamos todos de ser grandes para construir algo grandioso. Precisamos, antes de mais, de perceber que a nossa pequena contribuição pode fazer parte de uma estrutura muito maior do que nós próprios. Afinal, um recife não é obra de um único coral, tal como o desenvolvimento de um país não pode ser responsabilidade exclusiva de quem ocupa os lugares de decisão.

Mas a natureza não nos ensina apenas a importância da cooperação. Também nos mostra que a dimensão de um ser não determina necessariamente a dimensão dos desafios que consegue enfrentar. Existe um pequeno peixe, conhecido localmente como “peixinho”, cuja história sempre me impressionou. Os adultos raramente ultrapassam os dez centímetros de comprimento e podem ser encontrados em vários rios de São Tomé e Príncipe. No entanto, o seu ciclo de vida envolve uma viagem extraordinária, que parece contrariar a fragilidade que o seu tamanho sugere. Estes peixes reproduzem-se nos rios, depositando os seus ovos debaixo das pedras. Depois da eclosão, as pequenas larvas são transportadas pela corrente até ao oceano, onde passam uma fase importante do seu desenvolvimento. Mais tarde, iniciam uma viagem de regresso aos rios, enfrentando uma sucessão de obstáculos que, à primeira vista, pareceriam impossíveis para organismos tão pequenos. Têm de abandonar o ambiente marinho, adaptar-se à água doce, enfrentar correntes fortes e, em determinados cursos de água, escalar cascatas que podem atingir vinte ou mais metros de altura.

Utilizando estruturas especializadas do seu corpo, conseguem agarrar-se às superfícies rochosas e vencer desníveis impressionantes. Foi na comunidade de Praia Pesqueira que observei este fenómeno pela primeira vez e sempre que penso neste pequeno peixe, lembro-me de uma ideia fundamental da teoria da evolução, a sobrevivência não depende simplesmente da força ou do tamanho de um organismo, mas também da sua capacidade de se adaptar às condições do ambiente e responder aos desafios que encontra.

A adaptação é uma das grandes forças da vida e talvez seja também uma das capacidades de que mais precisamos enquanto sociedade. São Tomé e Príncipe é um país pequeno, com recursos financeiros limitados, uma economia vulnerável e muitos desafios estruturais em vários contextos. Não podemos fingir que estas dificuldades não existem, mas também não podemos transformar as nossas limitações numa sentença definitiva. Precisamos de aprender, inovar, procurar conhecimento, aproveitar as oportunidades e encontrar soluções adequadas à nossa realidade.

O pequeno peixinho não escolhe o tamanho da cascata que encontra no caminho, mas desenvolveu mecanismos que lhe permitem enfrentá-la. Nós, enquanto sociedade, talvez não possamos escolher todas as circunstâncias em que nascemos ou vivemos, mas podemos escolher o que fazemos com elas. E foi precisamente esta relação entre a riqueza natural e as oportunidades que ainda temos por descobrir que me levou a pensar numa outra experiência, desta vez em terra firme, na comunidade de Praia Pesqueira, no sul da ilha de São Tomé.

Praia Pesqueira é uma pequena comunidade, com duas centenas de habitantes aproximadamente, onde muitas famílias vivem da agricultura e da pesca. É um daqueles lugares que nos fazem parar por alguns instantes, olhar em redor e perguntar como é possível existir tanta diversidade de paisagens num espaço relativamente pequeno. Existe ali um miradouro natural com uma vista panorâmica extraordinária, de onde se podem observar as famosas Sete Pedras, um conjunto de imponentes formações rochosas de origem vulcânica que emergem das águas do Atlântico, destacando-se pela sua singularidade, pelas formas irregulares esculpidas pela erosão e pela presença de aves marinhas que encontram nestes rochedos um local de abrigo e repouso.

De um lado e do outro, estendem-se praias de areia clara (Praia-muteca, Praia-engenheiro, Praia-canoa e Praia-pesquira), enquanto, por detrás da comunidade, se ergue uma floresta tropical exuberante. Uma cascata (Mioba) atravessa a própria povoação e, junto à foz do rio, encontramos um pequeno ilhéu que parece ter sido esculpido e aperfeiçoado pela força persistente das ondas ao longo de milhares ou milhões de anos. É uma paisagem que nos recorda que a natureza não constrói tudo de uma só vez. O mar não esculpe uma rocha numa única onda, tal como um rio não abre o seu percurso num único dia. São pequenas acções repetidas ao longo do tempo que acabam por produzir grandes transformações. Na geologia, encontramos inúmeros exemplos deste fenómeno, em que processos aparentemente insignificantes, quando actuam durante períodos suficientemente longos, conseguem transformar completamente uma paisagem. Uma pequena gota pode parecer incapaz de alterar uma rocha, mas a repetição contínua do processo pode produzir resultados surpreendentes.

Talvez também devêssemos olhar para o desenvolvimento do nosso país desta forma. Em vez de esperarmos por uma transformação milagrosa, precisamos de criar condições para que pequenas melhorias, sustentadas ao longo do tempo, se acumulem e produzam mudanças reais. Quando olho para Praia Pesqueira, não vejo apenas uma paisagem bonita. Vejo possibilidades e oportunidades para desenvolver um turismo de natureza responsável, criar actividades económicas ligadas ao património natural, melhorar as condições de vida da população e, simultaneamente, proteger os ecossistemas que tornam aquele lugar tão especial. Mas também me questiono.

Quantos lugares como este existem no nosso país, à espera de serem devidamente conhecidos, estudados e valorizados? Quantas oportunidades permanecem escondidas porque ainda não conseguimos transformar o conhecimento em acção? A riqueza natural de São Tomé e Príncipe é extraordinária, mas não basta possuí-la. É necessário conhecê-la, compreender o seu valor, geri-la de forma sustentável e criar mecanismos para que os benefícios cheguem efectivamente às comunidades. A natureza não deve ser vista apenas como uma paisagem para fotografar ou um recurso para explorar, mas como um património que sustenta vidas, economias e possibilidades para o futuro.

E foi já no mar, durante uma expedição científica à Ilha do Príncipe, realizada entre 20 à 27 de Novembro de 2025, que vivi uma experiência que viria a completar esta reflexão de uma forma inesperada. A missão tinha como propósito monitorizar as características físico-químicas da água e recolher amostras de ADN ambiental (eDNA) e de plâncton marinho em diferentes áreas costeiras e oceânicas, contribuindo para o conhecimento e o acompanhamento da biodiversidade marinha e para o reforço do respectivo sistema nacional de monitorização.

Ao longo de vários dias, realizámos diferentes actividades de investigação, entre as quais arrastos de plâncton, medições de parâmetros ambientais, como a temperatura da água a diferentes profundidades, através de uma sonda multiparamétrica (CTD), e a filtragem de amostras de água para análise de ADN ambiental, uma técnica que permite detectar a presença de organismos através do material genético que deixam no ambiente. Cada uma destas actividades procurava fornecer pistas sobre a composição e o funcionamento dos ecossistemas marinhos. Numa dessas jornadas, tínhamos previsto deslocar-nos ao Boné do Jóquei, um ilhéu relativamente distante da ilha principal. Para realizar o trabalho, alugámos uma segunda embarcação, equipada com um motor de quarenta cavalos, que, à partida, parecia ter potência suficiente para enfrentar o percurso.

Na saída, as condições do mar pareciam favoráveis. A embarcação avançava com relativa facilidade, cortando a água como uma lâmina, e tudo indicava que conseguiríamos cumprir o plano sem grandes dificuldades. Contudo, à medida que nos aproximávamos do ilhéu, o cenário começou a mudar. As ondulações tornaram-se mais fortes, o mar ficou progressivamente mais agitado e aquilo que inicialmente parecia ser uma viagem tranquila começou a transformar-se numa situação que exigia cada vez mais atenção.

Ainda conseguimos iniciar algumas actividades de amostragem, mas as condições continuavam a agravar-se. Foi então necessário parar, avaliar os riscos e ouvir as opiniões dos restantes membros da equipa. Depois de ponderar as circunstâncias, tomei a decisão de cancelar o trabalho naquela zona e procurar um local mais abrigado, onde pudéssemos continuar a missão em segurança. A decisão não foi fácil. Tínhamos objectivos científicos a cumprir, uma equipa mobilizada, recursos investidos e tempo limitado. Mas havia algo que estava muito acima de qualquer resultado científico, a vida e a segurança das pessoas. Naquele momento, percebi, mais uma vez, que nem sempre avançar é a melhor forma de chegar ao destino.

Na física e na matemática, encontramos princípios de optimização que nos mostram que nem sempre o percurso aparentemente mais curto ou mais directo corresponde à solução mais eficiente. Muitas vezes, a melhor decisão depende da capacidade de considerar diferentes condições, limitações e riscos. Também nós, perante determinadas circunstâncias, precisamos de compreender que mudar de trajectória não significa necessariamente abandonar um objectivo. Existe uma diferença profunda entre desistir porque temos medo de enfrentar uma dificuldade e recuar porque compreendemos que as condições deixaram de ser favoráveis. No primeiro caso, podemos estar a desperdiçar uma oportunidade. No segundo, podemos estar a preservar a possibilidade de continuar amanhã.

A filosofia clássica tem uma expressão particularmente interessante para esta capacidade: prudência, ou phronesis, na tradição de Aristóteles. Trata-se da sabedoria prática de saber avaliar cada situação e escolher a melhor forma de agir. Não é simplesmente ter coragem para avançar, nem prudência para recuar, mas possuir discernimento para perceber quando cada uma dessas decisões faz sentido.

E talvez esta seja uma das maiores lições que podemos retirar da natureza e transportar para a nossa vida colectiva. Quantas vezes confundimos persistência com teimosia? Quantas vezes continuamos a insistir em estratégias que já demonstraram não produzir resultados, apenas porque temos dificuldade em admitir que precisamos de mudar? E quantas vezes abandonamos projectos, ideias ou oportunidades à primeira dificuldade, quando talvez fosse necessário apenas encontrar uma abordagem diferente?

O pequeno peixe ensina-nos a persistir perante as cascatas, os corais mostram-nos que ninguém constrói algo grandioso sozinho, a paisagem de Praia Pesqueira recorda-nos que as grandes transformações podem resultar de pequenos processos contínuos e o mar, naquela expedição ao Príncipe, ensinou-me que saber parar também pode ser uma forma de avançar. Quando junto estas experiências, encontro nelas uma espécie de equação para a vida em sociedade. Precisamos de cooperação para construir, de conhecimento para compreender, de persistência para superar obstáculos e de prudência para escolher os caminhos certos. Nenhum destes elementos, isoladamente, é suficiente.

Talvez seja este o verdadeiro desafio de São Tomé e Príncipe. Não nos falta apenas riqueza natural, nem tão-pouco nos faltam pessoas capazes de pensar, criar e trabalhar. Precisamos de conseguir ligar essas capacidades, transformar conhecimento em soluções, aproximar as pessoas de objectivos comuns e recuperar a convicção de que o futuro não está previamente escrito. Gostaria particularmente que os nossos jovens olhassem para o país não apenas através das dificuldades que enfrentam hoje, mas também através das possibilidades que podem ajudar a construir amanhã. Que não aceitem a ideia de que o país já tem dono e que, por isso, não vale a pena estudar, investigar, criar ou trabalhar. Porque, se há alguma coisa que a natureza nos demonstra, é que nenhum sistema vivo consegue prosperar quando os seus elementos deixam de contribuir para o funcionamento do conjunto.

Não precisamos de ser todos cientistas, professores, dirigentes ou empresários. Precisamos de ser pessoas que compreendem o valor daquilo que fazem e a responsabilidade que têm perante os outros. Precisamos de instituições que valorizem o conhecimento, de escolas que despertem a curiosidade, de oportunidades para os jovens e de uma sociedade que reconheça que o desenvolvimento não se constrói apenas com aquilo que recebemos, mas também com aquilo que somos capazes de oferecer.

No fundo, talvez seja essa a maior lição que tenho aprendido ao estudar a natureza. Nenhum ser vivo existe verdadeiramente isolado, nenhuma transformação acontece de um dia para o outro e nenhum caminho está necessariamente condenado ao fracasso só porque, em determinado momento, parece difícil de percorrer. Os corais ensinam-nos que pequenas forças, quando se unem, podem construir algo extraordinário. O pequeno peixinho mostra-nos que até os seres aparentemente mais frágeis podem vencer obstáculos impressionantes.

A paisagem de Praia Pesqueira recorda-nos que há riquezas e oportunidades à nossa volta que ainda não aprendemos a reconhecer plenamente e o mar do Príncipe ensinou-me que, por vezes, recuar não é desistir, mas encontrar uma forma de continuar a viagem. São lições diferentes, mas que parecem conduzir-nos à mesma conclusão. A grandeza não está apenas naquilo que somos hoje, mas também naquilo que somos capazes de construir juntos.

Por isso, recuso-me a acreditar que São Tomé e Príncipe seja um país sem futuro ou que o seu destino já esteja escrito. Recuso-me a aceitar que os nossos jovens tenham de crescer convencidos de que os seus sonhos são demasiado grandes para estas duas pequenas ilhas. Não podemos permitir que a falta de oportunidades de hoje se transforme na ausência de ambição amanhã, nem que as dificuldades do presente roubem às próximas gerações o direito de imaginar um país diferente. Gostaria de ver jovens santomenses a sonhar com laboratórios de investigação, universidades de referência, empresas inovadoras, uma agricultura mais produtiva, comunidades costeiras valorizadas, florestas protegidas, oceanos saudáveis e instituições capazes de servir verdadeiramente as pessoas.

Gostaria que um jovem de Praia Pesqueira pudesse olhar para a sua comunidade e não visse apenas o lugar onde nasceu, mas também o lugar onde pode criar uma empresa, desenvolver um projecto, investigar a biodiversidade, criar oportunidades de emprego e construir uma vida digna. Gostaria que nenhum jovem tivesse de abandonar os seus sonhos por acreditar que este país não tem espaço para eles.

Se há algo que a natureza nos ensina é que o potencial nem sempre é visível à primeira vista. Uma pequena semente transporta consigo a possibilidade de uma grande árvore, um pequeno pólipo pode fazer parte da construção de um recife que sustenta milhares de formas de vida, e uma pequena larva, arrastada pela corrente até ao oceano, pode regressar anos depois ao rio de onde partiu, vencendo obstáculos que pareciam impossíveis. Talvez também nós tenhamos de aprender a olhar para São Tomé e Príncipe dessa maneira, não apenas pelo que é hoje, mas por tudo aquilo que ainda pode vir a ser.

Não precisamos de esperar que alguém venha de fora acreditar no nosso país para começarmos a acreditar nele. Não precisamos de ter todas as respostas para dar os primeiros passos, nem de possuir grandes recursos para começar a construir algo de valor. Precisamos de conhecimento, de coragem, de oportunidades, de instituições que funcionem, de cidadãos comprometidos e, sobretudo, de recuperar a capacidade de sonhar em conjunto. Sonhar não resolve, por si só, os problemas de um país, mas nenhum país consegue construir um futuro melhor se os seus cidadãos deixarem de acreditar que esse futuro é possível.

E talvez seja aqui que tudo se encontra. Nos corais que crescem lentamente, no pequeno peixe que insiste em subir o rio, nas ondas que continuam a esculpir as rochas de Praia Pesqueira e na embarcação que, perante um mar demasiado agitado, procura outro caminho para continuar a missão. Cada uma destas histórias ensina-nos, à sua maneira, que a vida nunca deixa de procurar possibilidades. E nós também não deveríamos deixar de as procurar.

Gostaria que, daqui a algumas décadas, os nossos filhos e netos pudessem olhar para estas ilhas e encontrar muito mais do que a beleza das suas praias, das suas florestas e dos seus rios. Que encontrassem também uma sociedade que aprendeu a valorizar o conhecimento, a respeitar o trabalho, a cuidar do que é de todos e a transformar a sua riqueza natural em bem-estar para as pessoas. Gostaria que pudessem dizer que houve uma geração que, apesar das dificuldades, não desistiu, que preferiu construir em vez de apenas reclamar, unir em vez de dividir e acreditar em vez de se resignar. Uma geração que compreendeu que não era dona do país, mas tinha a responsabilidade de o preparar para aqueles que ainda estavam por chegar.

Talvez nunca venhamos a ver todas as transformações com que sonhamos. Talvez algumas das sementes que hoje plantamos só venham a dar frutos quando já não estivermos cá para os colher. Mas isso não deve diminuir a nossa vontade de as plantar. Afinal, também os grandes recifes que hoje admiramos foram construídos por organismos que nunca chegaram a conhecer a dimensão daquilo que estavam a criar.

São Tomé e Príncipe merece que voltemos a sonhar. Merece que os nossos jovens tenham razões para acreditar, que os nossos filhos encontrem oportunidades para ficar e que aqueles que partiram continuem a sentir que há um futuro possível na terra onde nasceram. Merece que deixemos de perguntar constantemente o que o país pode fazer por nós e comecemos também a perguntar o que podemos fazer pelo país.

E, se um dia alguém me perguntar por que razão continuo a acreditar nestas duas pequenas ilhas, apesar de todas as dificuldades, talvez não tenha uma resposta política, económica ou sequer científica. Talvez lhe conte a história dos pequenos corais que, juntos, constroem recifes imensos, a do pequeno peixe que atravessa o oceano e escala cascatas para regressar ao seu rio, ou a de uma paisagem como Praia Pesqueira, onde a natureza parece ter concentrado uma riqueza que ainda temos tanto por descobrir. E talvez termine por contar aquela experiência no mar do Príncipe, quando percebi que, mesmo perante as maiores dificuldades, há sempre outra forma de continuar a viagem.

Porque continuo a acreditar que estas ilhas têm muito mais para oferecer do que aquilo que conseguimos construir até hoje. Acredito nos jovens que ainda estudam, nos professores que continuam a ensinar, nos agricultores que acordam antes do amanhecer, nos pescadores que enfrentam o mar, nos investigadores que procuram respostas e em todos aqueles que, muitas vezes longe dos holofotes, fazem o seu trabalho com dignidade e esperança. São essas pessoas, tantas vezes anónimas, que constituem a verdadeira força de um país.

Não deixemos que ninguém nos convença de que São Tomé e Príncipe é pequeno demais para os nossos sonhos. Pequenas são as ilhas no mapa, não a dimensão daquilo que podemos construir. Não deixemos que nos roubem a capacidade de imaginar um país melhor, porque um povo que deixa de sonhar acaba, pouco a pouco, por deixar de procurar caminhos para o seu futuro.

E talvez a maior herança que possamos deixar não seja apenas uma terra bonita, um conjunto de recursos naturais ou uma história de que nos orgulhamos, mas um país onde as próximas gerações possam sonhar ainda mais alto do que nós, sem terem de pedir licença a ninguém para acreditar no seu futuro.

Porque São Tomé e Príncipe não tem dono. Tem um passado que devemos honrar, um presente que exige coragem e um futuro que ainda está à espera de ser sonhado, construído e conquistado por todos nós. E enquanto houver alguém disposto a acreditar, a aprender, a trabalhar e a plantar uma semente, por mais pequena que seja, ainda haverá esperança. E onde houver esperança, haverá sempre razões para continuar a sonhar.

Hugulay Maia, 13 de novembro de 2026.