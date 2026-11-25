Destaques Projecto Nexus – Contratação de um gabinete para elaboração de estudos hidrometeorológicos e climatológicos das bacias hidrográficas do Rio Manuel Jorge e Rio d’Ouro. By Téla Nón Posted on 25 de Novembro de 2026 AMI et TDR – C1-NEW-ERA-FAD-AWF-2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you 25 de Novembro : Quatro anos depois , quem tem medo da verdade? Projecto NEXUS – Contratação de um gabinete para elaborar o plano diretor integrado de recursos hídricos e os estudos de viabilidade Projecto NEXUS – Contratação de um Gabinete para reforçar a capacidade institucional e a mobilização de recursos financeiros para o Clima FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ