Quatro anos passaram. Quatro vidas foram perdidas. Varias famílias continuam à espera de justiça. E um país continua à espera de respostas! Hoje, 25 de novembro, assinalam-se quatro anos sobre um dos episódios mais dramáticos e vergonhosos da história recente de São Tomé e Príncipe. Quatro cidadãos morreram nas instalações do Quartel do Morro.

As imagens de violência que circularam pelo mundo chocaram, indignaram e envergonharam uma sociedade que se considera democrática. Mas quatro anos depois, onde está a justiça? Onde estão as respostas? Onde estão os julgamentos? Onde estão as responsabilidades individuais e institucionais? E, sobretudo, quem vai responder perante as famílias das vítimas?

É curioso, para não dizer revoltante, como em São Tomé e Príncipe conseguimos rapidez para fazer discursos, emitir comunicados, anunciar investigações e distribuir responsabilidades políticas, mas continuamos a encontrar uma lentidão quase inexplicável quando chega a hora de fazer justiça. O Ministério Público acusou militares, incluindo altas patentes.

A comunidade internacional questionou a versão oficial dos acontecimentos. A CEEAC apresentou conclusões que levantaram sérias dúvidas sobre a alegada tentativa de golpe de Estado e apontaram responsabilidades de elementos das Forças Armadas. Entretanto, o processo desapareceu das instalações do Estado-Maior. Sim, desapareceu!

Num Estado de Direito, um processo desta dimensão desaparece e a sociedade deve simplesmente aceitar que foi mais um episódio administrativo? Estamos a falar de quatro pessoas que morreram sob custódia das Forças Armadas. Não estamos a discutir um processo de cobrança de dívidas, uma disputa de terrenos ou uma simples infração administrativa. Estamos a falar de vidas humanas, de alegadas torturas, de direitos fundamentais e da responsabilidade de quem tinha o dever de proteger aqueles que se encontravam sob custódia do Estado. E há uma pergunta que não podemos continuar a evitar: por que razão Lucas está preso, condenado a 15 anos, enquanto os militares acusados de envolvimento nas mortes continuam sem julgamento?

Não estou a defender a impunidade de Lucas, nem a condenação antecipada de qualquer militar. Estou a defender uma coisa muito mais elementar: igualdade perante a lei. A justiça não pode ter dois pesos e duas medidas. Não pode ser implacável para uns e eternamente paciente para outros. Se houve tentativa de golpe, que se prove em tribunal. Se houve tortura, que se apure quem torturou. Se houve homicídios, que se identifiquem e responsabilizem os autores. Se houve manipulação dos acontecimentos, que se descubra quem a promoveu.

E se houve cumplicidades dentro das instituições, que também sejam investigadas. Não basta suspender a Justiça Militar, mudar responsáveis, transferir processos ou anunciar novas diligências. O povo quer saber quando começa o julgamento e quando terá respostas. Afinal, quem protege quem? Quem responde por quem? E quem está a proteger a verdade?

Ao Presidente da República, ao Governo, à Assembleia Nacional, ao Ministério Público e aos tribunais, deixo uma pergunta que não pode continuar sem resposta: qual é o compromisso concreto das instituições para que este processo chegue finalmente a julgamento?

Não aceito que a passagem do tempo seja utilizada como estratégia para cansar a memória coletiva. Não aceito que o silêncio institucional se transforme numa sentença de esquecimento. As famílias não podem passar a vida a pedir justiça enquanto o Estado passa a vida a pedir paciência. E não venham falar de reconciliação nacional sem verdade, sem responsabilização e sem justiça.

A reconciliação não se decreta num discurso político. Constrói-se com coragem institucional, transparência e respeito pelas vítimas. Quatro anos depois, não precisamos de mais cerimónias, mais promessas ou mais discursos de circunstância. Precisamos de respostas! Porque um país que não consegue esclarecer mortes ocorridas dentro de um quartel militar tem uma dívida enorme com a sua democracia. 25 de Novembro não pode ser apenas uma data no calendário. Tem de ser uma ferida na consciência nacional e um compromisso permanente com a verdade. E termino com três perguntas:

QUEM TEM MEDO DO JULGAMENTO? QUEM TEM MEDO DE QUE A VERDADE SEJA CONHECIDA?

E QUEM VAI TER A CORAGEM DE GARANTIR QUE, EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, NINGUÉM ESTÁ ACIMA DA LEI?

Porque a justiça não pode ser seletiva, a memória não pode ser negociável e a impunidade não pode ser o destino de um país. QUATRO ANOS DEPOIS, AS FAMÍLIAS CONTINUAM À ESPERA. E O PAÍS NÃO PODE CONTINUAR EM SILÊNCIO!

By Elisabete Carvalho ” Mulheres insubmissas