As decisões e gestos, em política, de caráter espetacular ou cénico, vindos de decisores políticos com funções importantes na organização do Estado, sobretudo num sistema semipresidencial como o nosso, ganham força e efeito transformador se acompanhados de coerência, caso contrário terão apenas caráter simbólico, sem qualquer efeito prático na ação governativa e transformação do país e, até, podem, nalguns casos, ser contraprodudcentes.

Recordo perfeitamente que, quando o atual Presidente da República demitiu o anterior governo do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, em janeiro de 2025, se não me engano, invocou, entre outros argumentos, para a tomada da decisão em causa, a “assinalável incapacidade governativa em apresentar soluções e resolver os problemas e desafios económicos e sociais do país”, a “manifesta deslealdade institucional por parte do primeiro-ministro”, as “ausências prolongadas do primeiro-ministro Patrice Trovoada do país” e, por fim, “a perceção de que a maioria dos cidadãos não estava satisfeita com a situação do país”.

Aquele conjunto de argumentos invocados pelo senhor Presidente da República, para a demissão de um governo com maioria absoluta na Assembleia Nacional, excluindo a “deslealdade institucional”, comportava caracterizações subjetivas, sobretudo de caráter político, voluntária ou involuntariamente, com objetivo de marcar a agenda pública, naquela altura, e iniciar um processo de “presidencialização do regime”.

Ou seja, o senhor Presidente da República, com aquela atitude, excessivamente musculada, quis dizer-nos que, a partir daquela altura, ele também detinha poderes executivos, em igualdade de circunstâncias com o governo da República. Não era somente um árbitro e garante do nomal funcionamento das instituições democráticas mas, também, a partir daquele momento, teria bastante influência ou peso na formação, acompanhamento e, até, no condicionamento da ação dos governos, qualquer que ele fosse, com a intenção de terminar com o ciclo de “assinalável incapacidade governativa em apresentar soluções e resolver os problemas e desafios económicos e sociais do país”.

Se esta receita passasse a “fazer escola”, como pensei que iria fazer, teríamos um Presidente da República, neste momento, muito mais interventivo, com especial vocação para a “presidencialização do regime”, como aparentemente era o seu desejo e motivação, e convertido, em última instância, num avaliador da qualidade de políticas públicas promovidas pelos diversos governos da república, com o objetivo de terminarmos com este ciclo crónico de pobreza, clientelismo, desorganização e desesperança coletiva. Até neste aspeto, o slogan “S.Tomé e Príncipe em Primeiro lugar” fez todo o sentido.

Embora eu seja um crítico da tentação, relacionada com propósitos de “presidencialização do regime”, com eventual empobrecimento do papel de fiscalização da Assembleia Nacional, percecionei, todavia, este gesto do senhor Presidente da República como genuíno e imbuído de uma motivação política concreta com o objetivo de acabar com a bandalheira e desesperança instalada no país, tendo em conta, até, um dos argumentos mobilizados pelo próprio, para a demissão do governo de Patrice Trovoada, relacionado com “a perceção de que a maioria dos cidadãos não estava satisfeita com a situação do país”, para além dos níveis altíssimos de abstenção eleitoral e votos brancos obtidos nas eleições presidenciais e legislativas recentemente realizadas.

Por isso, eu estava absolutamente convencido que a mesma doutrina ensaida pelo senhor Presidente da República para a “presidencialização do regime”, cujos argumentos permitiram a demissão do governo de Patrice Trovoada, iria manifestar-se em todo o processo de formação e configuração do governo que acabou de tomar posse que conta com o apoio parlamentar do MCI-PS/PUN.

Ou seja, eu esperava que, na mesma linha de atuação e exigência, compatível com a ação de um Presidente com mais protagonismo e influência na agenda governativa, tendo em conta, até, que o mesmo tinha a consciência que a maioria dos cidadãos não estava satisfeita com a situação do país quando demitiu o governo de Patrice Trovoada, que o senhor Presidente da República exigisse aos protagonistas da atual maioria parlamentar, para dar posse ao atual primeiro-ministro e respetivo governo, para além da referida sustentabilidade parlamentar, a apresentação de cinco ou seis propostas de ação governativa estruturantes, com um calendário realista de implementação no primeiro ano de governação, que contemplasse, entre outros, por exemplo, medidas: de combate ao clientelismo; de escrutínio sobre os titulares de cargos políticos e altos cargos da administração pública para acabar com a bandalheira existente entre os sectores público e privado; de promoção da transparência e credibilidade institucional; que contribuisse para melhorar o acesso equitativo, independência e eficácia das decisões judiciais e, fundamentalmente, acabar com a barafunda existente na organização e funcionamento do Tribunal Constitucional e na criação de condições que permitissem que o recrutamento e seleção de quadros para a administração pública e empresas estatais fosse baseado no mérito, privilegiando-se os jovens com potencial inacreditável, nalguns casos, que têm sido marginalizados por um sistema castrador que rejeita inclusão e reconhecimento do mérito dos mesmos.

É óbvio que eu sei que o presidente da república, de acordo com o nosso ordenamento jurídico-constitucional, não tem legitimidade para definir ou impor um programa a qualquer governo, mas, também, o mesmo não deveria usar ou basear-se na avaliação do desempenho do governo, no âmbito económico ou social, para o demitir, como, aliás, o fez quando demitiu o governo de Patrice Trovoada alegando, por exemplo, “assinalável incapacidade governativa em apresentar soluções e resolver os problemas e desafios económicos e sociais do país”, ou, em alternativa, “a perceção de que a maioria dos cidadãos não está satisfeita com a situação do país”.

Quem escolheu este caminho de “presidencialização do regime” foi o próprio Presidente da República e, neste caso, por coerência, deveria levá-lo até ao fim, em todas as manifestações de exercício de poder e, para tal, não basta sugerir, como o fez na tomada de posse do referido governo, que o mesmo não deve governar somente para os partidos que o suportam, para os amigos e/ou em função dos interesses pessoais ou de grupo em presença, exigindo, com tal, que será exigente.

A questão que fica no ar e sem resposta é saber o que é que o senhor Presidente da República irá fazer caso o governo em causa não apresente soluções para resolver os constrangimentos prevalecentes no país, tendo em conta a nossa realidade financeira, económica e social.

Não tendo colocado as linhas vermelhas, desde o processo de formação e configuração do atual governo, de acordo com a linha de atuação que inaugurou, de “presidencialização do regime”, que, aliás, usou para a demissão do governo de Patrice Trovoada, que contemplasse a assunção de propostas de ação governativa estruturantes que pudessem levar o mesmo, bem como a população, a aferir, periodicamente, o grau de cumprimento das mesmas e, em função deste propósito, agir em conformidade, o Presidente da República ficou refém, por incoerência procedimental no julgamento político dos dois casos, de toda a ação do atual governo no futuro, para o bem e para o mal.

Esta associação da imagem e alinhamento, do Presidente da República com o atual governo, voluntária ou involuntariamente, ainda que não tenha suporte jurídico-constitucional ou formal, ficou ainda mais consolidada, junto dos cidadãos, pelo facto do mesmo, por razões políticas, não ter criado as condições para que o partido mais votado das últimas eleições legislativas, o MLSTP, tenha tido a possibilidade de formar governo e, desta forma, ter transferido a decisão da expressão da legitimidade popular para a Assembleia Nacional.

Estamos a atravessar tempos muito difíceis, interna e externamente, com múltiplos constrangimentos societais, que nos podem levar para uma crise ou impasse sem precedentes, e o pior que nos poderia acontecer é ter um presidente da república, neste momento, que prescindiu, voluntária ou involuntariamente, da sua vocação de árbitro ou válvula de escape do regime para passar a ser corresponsável político, perante a opinião pública, dos eventuais fracassos ou sucessos do governo.

Veremos como tudo isso vai acabar!

Adelino Cardoso Cassandra