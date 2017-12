“VALUDO” nasceu para acrescentar valor à Copra nacional

A copra era considerada nos primeiros anos da independência nacional, como uma das riquezas de São Tomé e Príncipe, a par do cacau e do café. A transformação da copra (côco) era a principal matéria prima para produção do sabão. Pois sim, São Tomé produzia sabão até o início da década de 90.

Depois tudo paralisou. A fábrica de Bubo-Budo, que consumia grande quantidade da copra nacional, deixou de funcionar.

Só no dia 16 de Dezembro de 2017, o país viu renascer a possibilidade de transformação da copra em matéria prima de valor. Um grupo privado estrangeiro, criou a empresa VALUDO, que inaugurou na zona da Favorita, próximo da cidade da Trindade, uma unidade que vai produzir mensalmente 3 toneladas de óleo de côco. «Não haverá lixo de côco. Vamos aproveitar tudo. Vamos produzir farinha de côco, vinagre, carvão e fibra de côco, isto na segunda fase», explicou, Guillaume membro do conselho de administração do grupo privado estrangeiro.

Depois do desmoronamento das infraestruturas que no passado transformavam a produção nacional de copra em fonte de receitas, o fruto dos coqueiros, passou a ser exportado para Angola e Nigéria.

Agora por via do investimento privado Franco-Belga, a produção da copra pode ser galvanizada. O grupo privado estrangeiro pretende abrir uma loja na cidade capital, para venda de óleo de côco e o excedente será exportado.

Abel Veiga