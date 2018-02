Hilton assinala abertura do Hilton Cabo Verde Sal Resort

SAL, Cabo Verde, 31 de janeiro 2018/ — A Hilton (NYSE: HLT) (http://HiltonWorldwide.com) assinalou a inauguração oficial do seu novo e espetacular resort na Ilha do Sal em Cabo Verde, o que representa a estreia da empresa no país e o crescimento do portefólio da marca de resorts de classe mundial. Na cerimónia da inauguração do hotel, Rudi Jagersbacher, presidente da Hilton para o Médio Oriente, África e Turquia, e o vice-presidente de operações para África e Oceano Índico, Jan van der Putten, contaram com a presença do Primeiro-Ministro do país, Ulisses Correia, da Ministra da Justiça Janine Lelis, dos proprietários do hotel, e de vários dignitários, embaixadores e convidados. Durante o seu discurso no evento, Jan van der Putten afirmou: “Cabo Verde é um destino turístico em rápido crescimento que oferece tempo fantástico durante todo o ano, uma ampla oferta cultural e praias em estado natural, e estamos ansiosos por dar as boas-vindas aos visitantes aqui no Sal com o nosso serviço e hospitalidade Hilton reconhecidos mundialmente. Temos aqui um produto incrível e esperamos que seja sinónimo de um excelente negócio e oportunidade para o hotel e para Cabo Verde, uma vez que tencionamos expandir-nos no país.” O Hilton Cabo Verde Sal Resort beneficia de uma maravilhosa piscina em pedra natural inserida num luxuriante jardim tropical. Os hóspedes têm à disposição um centro de fitness aberto 24 horas, um clube para crianças com piscina infantil e um centro náutico para a prática de mergulho e vela. O hotel possui igualmente um cabeleireiro e o conceito eforea Spa com a assinatura Hilton, que inclui uma área húmida e oito salas de tratamento. Os hóspedes e residentes locais podem usufruir de uma grande variedade de opções de refeições dentro da propriedade, que incluem: O BOUNTY BEACH CLUB: Através da fusão da cozinha internacional com a hospitalidade crioula, o Bounty Beach Club oferece uma experiência gastronómica informal mas requintada com especialidades inovadoras. Ao longo da tarde e durante a noite, os hóspedes podem apreciar cocktails de classe mundial ao som do DJ do restaurante. POOL BAR: O Pool Bar oferece uma grande variedade de opções de bebidas e comida saudável e colorida, que inclui sumos de fruta e cocktails naturais que os hóspedes podem saborear enquanto relaxam à beira da piscina. CIZE BAR: À noite, os hóspedes podem beber um cocktail cuidadosamente preparado ou um copo de vinho bem fresco no Cize Bar. À medida que o sol se põe, o jazz, o soul e a música cabo-verdiana dão ao local um ambiente único. MAGELLAN: Inspirado pelas rotas de navegação dos descobridores do Novo Mundo, o Magellan é o restaurante do hotel que serve refeições durante todo o dia e inclui um buffet elaborado com demonstrações culinárias e uma seleção de pratos internacionais. O Hilton Cabo Verde Sal Resort é igualmente o único hotel na zona que oferece um serviço de quartos 24 horas por dia e um mini-bar. Com mais de 1.000 metros quadrados de espaço flexível para reuniões e eventos, que inclui um salão com 300 metros quadrados com tetos altos, o Hilton Cabo Verde Sal Resort é ideal para grupos empresariais, pequenas reuniões e eventos sociais. O hotel também disponibiliza pacotes de casamento, que permitem aos casais celebrar o seu dia especial na maravilhosa praia com vista para o Oceano Atlântico. “O Hilton Cabo Verde Sal Resort é um resort de classe mundial que responde à crescente procura de hospitalidade de nível superior em Cabo Verde,” disse Alejandro Casamor, Diretor-Geral. “Com um clube de praia, espaço flexível para reuniões e um conjunto de outras comodidades, o Hilton Cabo Verde Sal Resort está preparado para se tornar a principal escolha dos visitantes do país.” Cada um dos 241 espaçosos quartos do hotel inclui uma televisão LED de 50′, Wi-Fi e uma varanda ou terraço. Todos os quartos têm pelo menos 39 metros quadros, enquanto as suites têm pelo menos 75 metros quadrados de espaço. Além disso, os hóspedes que fiquem nas Suites com vista de mar ou na Suite Presidencial poderão desfrutar de uma vista sobre o oceano de cortar a respiração. O Hilton Cabo Verde Sal Resort faz igualmente parte do Hilton Honors, o galardoado programa de fidelidade de hóspedes de 14 marcas diferentes do grupo. Os membros que efetuarem uma reserva diretamente têm acesso a benefícios imediatos, que incluem um indicador de pagamento (http://APO.af/uQB6ww) flexível, que permite aos membros escolher quase qualquer combinação de Pontos e dinheiro para reservar uma estadia, um desconto exclusivo para membros, Wi-Fi gratuito e acesso à aplicação móvel Hilton Honors. Os membros Diamond irão usufruir de Wi-Fi de alta velocidade, upgrades de espaço disponível, pequeno-almoço gratuito e 1.000 Pontos de Bónus por estadia. Os membros Gold terão a opção de um pequeno-almoço continental gratuito ou 1.000 Pontos de Bónus por estadia. O Hilton Cabo Verde Sal Resort está localizado na Avenida dos Hotéis, Santa Maria, 4111, Cabo Verde, a apenas 15 quilómetros do Aeroporto Internacional da Ilha do Sal. Para mais informações, ou para efetuar uma reserva, ligue para +238-3344444 ou clique aqui(http://APO.af/zVTaQY) para reservar. Os meios de comunicação social podem aceder a informações e imagens adicionais em news.hilton.com/CaboVerde (http://APO.af/P7CjLR). Distribuído pela APO Group em nome da Hilton. Ver o conteúdo multimídia Sobre a Hilton

